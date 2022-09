Albano Carrisi lo conferma in diretta, io e Romina? ” Vi faremo sapere”!

Albano Carrisi torna a Sanremo insieme a Romina Power?

Attualmente a Vienna per esibirsi in un nuovo concerto, Al Bano e Romina Power continuano a far sognare i propri fan. Ad intervistarli direttamente dall’albergo dove stanno alloggiando separatamente, la loro figlia Romina Carrisi.

Raggiunti dalle telecamere di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha chiesto ad Al Bano quali sono le sue sensazioni a poche ore prima dell’esibizione e soprattutto se è vera la notizia che a Febbraio sarà sul palco dell’Ariston.

Albano Carrisi e Romina Power a Sanremo?

Serena Bortone con grande emozione ha subito chiesto ad Al Bano cosa provasse prima di salire sul palco, dove si esibirà accanto a Romina Power a Vienna. Si tratta di un concerto chiamato Notte Italiana che vede protagonisti anche i Ricchi e Poveri.

Tantissimi i fan ad aspettarli, dato che la loro musica è amata ed apprezzata in ogni parte del mondo. Ma la curiosità della conduttrice si è spostata su una voce che sta circolando in rete da qualche giorno.

Carrisi: “Se andremo vi farò sapere”

Serena Bortone ha voluto chiarire questa notizia che sta circolando in rete da diversi giorni, ovvero la possibilità di vedere Albano assieme a Romina a Sanremo 2023. Anche quest’anno il festival sarà presentato da Amadeus che pare abbia già in procinto grandi nomi e grnadi artisti come ospiti.

“E’ vero che sarai a Sanremo, ha chiesto Serena? In rete circola questa voce”. La risposta di Carrisi è stata molto vaga, infatti prima di rispondere le ha domandato con ironia se si riferisse alla sua presenza come cantante o altro.

Carrisi ha fatto sapere che ha presentato due brani e al momento non sa se sarà un concorrente e se parteciperà con Romina. Se è si ci sarò se e no non ci sarò… Al momento è tutto da vedere. Di certo se prenderà parte al festival, i fan saranno al settimo cielo.