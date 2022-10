Uomini e Donne spoiler lunedì 3 ottobre: nuova lite tra Tina e Pinuccia

Lunedì 3 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo ad un diverbio piuttosto animato tra Tina Cipollari e Pinuccia. In studio, infatti, si parlerà delle nuove conoscenze della dama e l’opinionista non perderà occasione per riversare sulla donna tutto il suo disprezzo.

Restando sempre in tema di trono over, non mancheranno gli scontri anche tra altri esponenti del parterre. Vediamo nel dettaglio tutto quello che andrà in onda.

Tina prende di mira Pinuccia a Uomini e Donne

Dopo il consueto stop del fine settimana, lunedì 3 ottobre tornerà in onda Uomini e Donne. In tale occasione dovrebbe andare in onda uno scontro molto acceso tra Pinuccia e Tina. L’astio che le due dame nutrono reciprocamente è, ormai, cosa piuttosto nota. Tuttavia, ogni volta Pinuccia rimane sempre molto male, al punto da uscire anche dallo studio in diverse occasioni.

La dama stava conoscendo un nuovo cavaliere, tuttavia, le cose non sono andate bene in quanto lui ha detto di non aver apprezzato molto alcuni comportamenti adoperati dalla donna. In studio, dunque, non mancheranno aspri dibattiti e voleranno parole forti. Per quanto riguarda Ida, invece, la Platano si relazionerà con nuovi cavalieri. Dopo aver interrotto la storia con Riccardo e anche la conoscenza con Alessandro, la dama si dedicherà ad altro.

Spoiler 3 ottobre: Riccardo on fire

Nella puntata del 3 ottobre di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Ida racconterà di un’esterna fatta con un cavaliere che si è fatto avanti per lei durante la scorsa puntata. I due sembreranno essere molto complici. Inoltre, la protagonista deciderà di incominciare a conoscere anche un altro cavaliere. Riccardo Guarnieri non riuscirà a non intromettersi nelle questioni che riguardano la sua ex e la cosa genererà molto turbamento.

Uno dei cavalieri, infatti, non prenderà molto di buon grado le intromissioni dell’uomo, al punto che tra loro ci sarà una discussione particolarmente accesa, che sfocerà quasi in rissa. Sarà poi la padrona di casa a ripristinare l’ordine e a rimettere tutte le cose al loro posto. Successivamente, poi, se ci sarà tempo, verranno chiamati in studio i tronisti maschi, che nelle precedenti puntate non hanno avuto modo di parlare e di raccontare come siano andati i loro primi approcci con le nuove corteggiatrici. Pertanto, è probabile che lo faranno oggi