Belen Rodriguez: “Ora posso rivelarlo: C’è la data ufficiale”. Arriva ciò che tutti aspettavamo

Belén Rodriguez torna sui social con un annuncio molto importante su di lei. La conduttrice argentina ha rivelato la data esatta di inizio di una trasmissione che per lei è molto importante

Belén Rodriguez è una delle modelle e presentatrici più apprezzate in Italia. Arrivata giovanissima nel nostro Paese, all’inizio si è estasiata per la sua relazione sentimentale con vip italiani. Tra le fiamme della storia non possiamo non citare Marco Borriello e Fabrizio Corona.

Tuttavia, l’uomo della sua vita si chiamava Stefano De Martino. Con lui c’è il suo amato figlio maggiore Santiago. La coppia si è lasciata due volte e si è ripresa, dimostrando che i due non possono essere separati per troppo tempo.

Belén Rodriguez si è principalmente occupata facendo la modella nei primi anni di permanenza in Italia. Tuttavia, il passare del tempo non ha risparmiato nessuno. L’Argentina è in buona forma, ma negli anni si è concentrata sempre di più sulla conduzione televisiva, rendendosi conto che non potrà più usare il proprio corpo per guadagnarsi da vivere in futuro. Ecco perché, dopo essere stata giudice di Tu Si Que Vales e di altri programmi Mediaset, ha ottenuto il suo primo vero ruolo da conduttrice de “Le Iene” con Teo Mammucari.

Grande annuncio per Belen Rodriguez

La mia prima esperienza come conduttrice di un progetto di indagine Mediaset non è stata entusiasmante. Belen ha molti ammiratori e ammiratoratrici, ma anche molti haters. Durante il suo primo periodo come conduttrice de “Le Iene”, la 40enne argentina è stata pesantemente criticata sui social media e ritenuta inadatta per uno spettacolo simile.

All’epoca si vociferava anche che Pier Silvio Berlusconi fosse scontento del comportamento di Belen, soprattutto per gli scarsi ascolti de “Le Iene”. La Rodriguez, però, ha appena annunciato quello che tutti aspettavano: il 4 ottobre sarà ancora una volta alla guida dello storico progetto di Italia 1 con Teo Mammucari!

Qualche ora fa, ha dato anche la data esatta del ritorno di “Le Iene” su Instagram: 4 ottobre! Insomma, davvero prestissimo solamente tra 2 giorni. Belén e Teo conducono oggi il test finale presso lo studio di Cologno Monzese. Dopo essere stati confermati per “Tu Si Que Vales”, Belén è anche fiduciosa di guidare “Le Iene” almeno fino alla consueta pausa invernale. Dopo la pioggia di critiche della scorsa stagione, è davvero molto soddisfatta. Belén è una professionista seria e sicuramente impara dai suoi errori, quindi ci aspettiamo una grande interpretazione da lei nella nuova versione de “Le Iene”!