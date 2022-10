Emma Marrone: La cantante annuncia un’incredibile novità “Non vediamo l’ora di rivederti”

La cantante Emma Marrone ha un grande annuncio: la rivedremo sotto una luce completamente diversa

Finalmente la cantante Emma Marrone è tornata sui social dopo un lutto traumatico. I fan e i suoi coetanei non l’hanno lasciata senza l’affetto e il supporto di cui ha bisogno. Emma è una donna del settore discografico e negli ultimi anni ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali italiane con la sua musica.

Tutti ammiravano il suo candore, ma non solo, il suo talento è stato apprezzato dalla critica musicale e dai milioni di fan che la circondavano. La cantante ha deciso di intraprendere anche un’altra strada al di fuori della musica, che ha suscitato grande curiosità nel pubblico.

L’abbiamo vista come protagonista della serie creata da Muccino anni fa, e questo nuovo look la porta nel mondo del cinema. Il grande schermo sembra l’habitat perfetto per cantanti e palchi. Non l’abbiamo vista salire sul palco del successo estivo quest’estate, ma a settembre ha deciso di sorprendere tutti con un nuovo annuncio sui social media.

Emma Malone sbarca nelle sale cinematografiche: la rivedremo presto

Il film “Ritorno” è stato selezionato per la Festa del Cinema di Roma, una rara occasione per debuttare agli occhi del pubblico tanto atteso. Indicazioni per vedere la firma di Stefano Chiantini, la protagonista della narrazione è Emma Marrone. Il suo aspetto è trasandato e diverso da quello che vediamo di solito, ma ci aspetta una storia drammatica che sicuramente ci entusiasmerà. Scopriamo insieme la trama di questo attesissimo film nelle sale dei cinematografi italiani.

La storia è quella di Teresa, la protagonista del film e interpretata da Emma Marrone, che sta vivendo una vita difficile con il marito e il suo piccolo Antonio. Il tema centrale del film è la mancanza di lavoro in Italia, soprattutto tra i giovani, e il fatto che la famiglia non può vivere una vita serena. Teresa sorprenderebbe tutti difendendo il figlio Antonio con una presa di posizione estrema che la porterebbe dritta in galera. Tornato a casa dopo anni di reclusione, ritroverà la sua vecchia vita. Cosa succederà al suo ritorno?

Per saperlo non ci resta che andare al cinema e vedere finalmente la cantante salentina sul grande schermo, molte persone attendono con impazienza la grande carriera del cantante, deve sicuramente saper eccellere nella musica e così come nella recitazione cinematografica.