Oroscopo 2 ottobre 2022, classifica: Leone indaffarati, Acquario in relax

Le previsioni dell’oroscopo del 2 ottobre esortano i Sagittario ad essere u po’ più ottimisti. I Cancro, invece, non devono arrendersi al primo intoppo

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. È giunto per voi il momento di godervi un po’ di sano e meritato relax. Non prendete decisioni affrettate e concentratevi un po’ di più sulla vita di coppia. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche promozione in vista.

2 Sagittario. l’oroscopo del 2 ottobre vi invita ad essere ottimisti. Presto potrebbero esserci dei risvolti interessanti per voi, soprattutto dal punto di vista professionale. La sfera privata, invece, potrebbe subire qualche variazione.

3 Gemelli. Seguite il vostro cuore e non sbaglierete mai. Cercate di essere un po’ più altruisti e di badare di più ai sentimenti delle persone a cui tenete. Nel lavoro potrebbero arrivare delle belle novità per voi.

4 Pesci. Essere troppo diretti potrebbe non essere sempre la soluzione migliore. Cercate di essere un po’ più diplomatici. In amore ci sono delle belle notizie in arrivo e anche sul lavoro stanno per cambiare delle situazioni in meglio.

5 Scorpione. in amore c’è bisogno di un po’ di passione in più. Non lasciatevi andare e cercate sempre nuovi stimoli per rendere il rapporto piccante. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere decisi e determinati.

6 Bilancia. Vi sentite un po’ incompleti e questo potrebbe generare qualche malumore. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali è necessario essere chiari e non girare troppo attorno alle cose altrimenti ci potrebbero essere inconvenienti.

Previsioni astrali 2 ottobre ultimi sei segni

7 Leone. Avete molte cose da fare in questo periodo e questo potrebbe portarvi a dimenticare delle faccende importanti. Soprattutto in amore cercate di non essere troppo lascivi e soffermatevi sui bisogni del partner.

8 Vergine. L’oroscopo del 2 ottobre vi invita ad essere un po’ più lungimiranti. Spesso tendete ad agire pensando solamente al presente, ma questo non va bene. Anche in amore, non impelagatevi in situazioni che poi non potete portare a termine.

9 Ariete. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei cambiamenti in arrivo. Ad ogni modo, non abbiate fretta e imparate a stare bene in primis con voi stessi. Ricordate che se non siete voi i primi ad amarvi, chi altri potrà farlo?

10 Toro. In amore siete molto passionali, tuttavia, cercate di non lasciarvi andare troppo anche con persone che, in realtà, non lo meritano. Dal punto di vista professionale, invece, fate bene ad essere determinati e puntigliosi.

11 Cancro. Nella vita potrebbe capitare di avere a che fare con persone deludenti. Cercate di non dare troppo peso a questo e soffermatevi di più su quelle che sono le persone che hanno davvero un peso e un valore nella vostra vita.

12 Capricorno. Siete un po’ giù di corda. Questo mese sarà caratterizzato da tanti impegni e anche tante novità sul lavoro. Per tale motivo, non stressatevi troppo e approfittate di qualche momento di relax per rigenerarvi.