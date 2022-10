Oroscopo 3 ottobre 2022: Vergine coraggiosi, Pesci indecisi

Le previsioni dell’oroscopo del 3 ottobre esortano i nati sotto il segno dei Gemelli ad andare in fondo alle cose. I Sagittario potrebbero vivere qualche momento di turbamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete incerti su una decisione da prendere lasciatevi consigliare da una persona cara. Buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale, ma prestate attenzione alla Luna opposta, potrebbe nascere qualche intoppo.

Toro. Non vi arrendete dinanzi gli ostacoli e andate avanti fino in fondo. Se avete delle titubanze in amore, cercate di andare a fondo, senza fermarvi all’apparenza. Nel lavoro dovete valutare attentamente un nuovo progetto.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 3 ottobre, i nati sotto questo segno devono rischiare. Soprattutto dal punto di vista professionale, dovete mettere tutte le carte in tavola e giocare fino alla fine. In amore ci vuole pazienza.

Cancro. In questo periodo siete poco pratici e risoluti, pertanto, potreste correre il rischio di incappare in qualche problema. Dal punto di vista del lavoro, invece, ci sono dei cambiamenti in vista da un po’ e presto potreste ricevere delle risposte.

Leone. Amate mettervi in gioco, ma questo espone anche a dei rischi. Tenete gli occhi ben aperti e non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. In amore vi piace corteggiare, ma anche ricevere qualche complimento potrebbe fare piacere.

Vergine. In amore ci vuole coraggio. Se volete ottenere dei risultati importanti è necessario rischiare e mettersi in gioco. Dal punto di vista professionale non abbiate la pretesa di avere tutto e subito, mettete un passo alla volta.

Previsioni 3 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso vi precludete la possibilità di vivere certe situazioni per paura di ricevere un no come risposta. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere un po’ più attenti a non ferire i sentimenti altrui.

Scorpione. non abbiate paura di osare e spingetevi fino in fondo ad una situazione, altrimenti potreste rimanere con il dubbio. In amore dovete essere audaci ed esternare di più quello che pensate o provate.

Sagittario. La terra potrebbe tremarvi un po’ sotto i piedi. Talvolta è necessario vivere qualche momento di incertezza per capire il vero valore di certe cose e certe persone. Nel lavoro ci vuole maggiore determinazione.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 3 ottobre vi invitano a prendere in maniera positiva le novità che la vita porrà sul vostro cammino. Ricordate che il cambiamento, in certi casi, è assolutamente necessario.

Acquario. In amore donate tanto e vedrete che riceverete altrettanto. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, talvolta è necessario scendere a qualche compromesso per arrivare lontano.

Pesci. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere. Soprattutto dal punto di vista sentimentale potreste trovarvi a gestire due situazioni contemporaneamente. Sbrigatevi a decidere, altrimenti potreste restare a mani vuote.