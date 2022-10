Fedez a Parigi: Mia Moglie si Vergona di me! Ecco cosa ha fatto il cantante

La coppia più amata del social network era vicino alla capitale francese, ma qualcosa è andato storto: il look di Fedez era decisamente “stravagante”

Fedez e Chiara Ferragni, coppia prediletta sui social, si sono finalmente riuniti dopo la Milano Fashion Week. Mentre Chiara sfilava sul red carpet dell’evento più importante tra Parigi e Milano, la cantante, come sempre, ha raccontato le sue avventure in compagnia dei suoi figli. Insomma, Leone e Vittoria, che il web ama in questo momento, sono sempre divertenti. Chiara e Fedez si sono poi riuniti per trascorrere alcuni giorni con le loro famiglie a Disneyland Paris.

Come sempre, i due hanno pubblicato storie che documentano ogni momento della loro giornata, compresi i piccoli eventi. La Farragni, infatti, è stata ferita ore prima, e le dita del suo bambino le sono finite negli occhi e le hanno graffiato la cornea. Nel parco giochi, stava gestendo l’incidente con attenzione.

Infatti, nelle foto più recenti, la vediamo portare gli occhiali solo per proteggersi gli occhi, ma ci vede benissimo anche lei. È stato bello notare subito com’era fatto suo marito, da molti era considerato inguardabile. Vediamo come Fedez decide di uscire a Disneyland.

Fedez: “Vergogna di mia moglie”, sembra abbastanza stravagante

Chiara Ferragni e Fedez stavano passeggiando per Parigi, e la temperatura sembrava fredda considerando quello che indossava il cantante. Fedez si riempie infatti di accessori tipici dei cartoni Disney tra i colorati cerchietti, come se non bastasse avere un kway in testa.

“Mia moglie si vergogna di me“, ha scritto il rapper, e i fan immediatamente non hanno potuto fare a meno di essere d’accordo con lei. Chiara e Fedez sono in realtà una nuova generazione di Sandra e Raimondo, con alcuni momenti di social comedy che fanno impazzire i loro fan.

Il look della cantante era perfetto per il luna park parigino, mentre Chiara indossava un cappello e un paio di occhiali da sole. Anche nelle occasioni più sportive o nella vita di tutti i giorni, la Ferragni è sempre di tendenza.