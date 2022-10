Marco Bellavia lascia il GF Vip, televoto annullato: la reazione dei concorrenti (VIDEO)

In queste ore è appena stato diramato un comunicato ufficiale nella casa del GF Vip in cui è stato annunciato che Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa. L’uomo stava manifestando dei disturbi dal primo giorno, tutti fattori che i coinquilini hanno ignorato.

Ad ogni modo, il malessere del protagonista è divenuto così estremo, al punto da prendere la decisione più estrema. Ne è conseguito anche l’annullamento del televoto, ma vediamo come hanno reagito i vari concorrenti a questa notizia.

La notizia sull’abbandono di Marco Bellavia: il comunicato del GF Vip

Sabato 1 ottobre, poco prima delle 15:00, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il GF Vip. I concorrenti attualmente in gioco hanno preso visione di un comunicato all’interno del quale la produzione del reality show annunciava il ritiro. L’ex volto di Bim Bum Bam ha capito di non riuscire ad andare avanti in questa esperienza in quanto ha dei problemi di natura psicologica che non può più ignorare.

In un primo momento, il protagonista ha cercato di trovare manforte nei compagni d’avventura, ma non ha ricevuto nessun tipo di sostegno da loro. Questo, dunque, lo ha portato a prendere la drastica decisione di abbandonare definitivamente il reality show. Questa notizia, chiaramente, ha generato anche un’altra immediata conseguenza, ovvero, l’annullamento del televoto. In nomination c’erano tre persone, una era proprio Marco, poi c’era Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. Per ovvi motivi, dunque, lunedì prossimo non ci sarà nessuna eliminazione. (Continua dopo il post)

La reazione dei concorrenti del reality show

In ogni caso, la cosa che in questo momento sta generando maggiore sgomento è la reazione dei concorrenti alla scelta di Marco Bellavia di abbandonare il GF Vip. Una volta letto il comunicato, infatti, tutti i presenti hanno salutato in diretta il loro ex coinquilino esortandolo a curarsi nella speranza che guarisca quanto prima. In seguito, poi, sono nate delle discussioni. Antonella Fiordelisi si è scagliata contro il gruppo accusando tutti di non essere stati sensibili nei confronti di Marco, per questo il protagonista ha deciso di andare via.

Altri come Ginevra Lamborghini, invece, hanno ammesso i propri errori. La sorella di Elettra, infatti, si è scusata pubblicamente con l’ex concorrente del reality show dicendo di aver esagerato e di nona ver compreso appieno il sui malessere. Per contro, però, ci sono stati anche altri che, invece, hanno continuato a seguire la propria linea di pensiero. Gegia, Gene Gnocchi e Wilma Goich, ad esempio, hanno dichiarato che il concorrente avesse fatto bene ad andar via in quanto questo genere di problemi vanno affrontati fuori.