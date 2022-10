Cesara Buonamici, la confessione: “Volevo diventare suora e….”

Cesara Buonamici rivela alcuni retroscena sul suo passato, racconta alcuni dettagli davvero incredibili che nessuno conosce

Cesara Buonamici è un volto noto della televisione italiana. È alla conduzione del telegiornale dell’ammiraglia Mediaset, il TG 5, da oltre tre decenni, ma pochi sanno che ha avuto un lungo apprendistato in passato. Inizialmente responsabile delle rubriche, è diventata professionista nel 1986 e ha fondato la redazione del TG5 nel 1992, divenendone vicedirettore nel 2018.

La sua passione, che l’accompagna fin dall’infanzia, è diventata oggi il suo lavoro. Tuttavia, ci sono cose che non tutti sanno del suo passato. Vediamo di cosa si tratta.

Cesara Buonamici, lo sapevi che…

Oggi è senza dubbio uno dei volti più seguiti ed amato del Telegiornale di Canale 5. Cesara Buonamici Ma prima al giornalismo ea diventare una grande professionista, per molto tempo si è dedicata anche ad altro. In una recente intervista, l’ha detto lei stessa. Sembra che in tenera età, grazie alla sua famiglia molto religiosa, e alla sua tata che amava pregare, recitasse per ore il rosario in latino.

“A un certo punto cominciai a essere un po’ ossessionata dal senso del peccato e fu mio padre, con grande dolcezza, ad aiutarmi a rimettere in ordine i miei pensieri“. In pratica voleva essere una suora!

Il mistero di quell’occhio socchiuso

Qualche tempo fa Cesara ha suscitato molte perplessità nel pubblico. Nel dettaglio, la giornalista si è presentata allo studio Mediaset con gli occhi socchiusi, con molti che si chiedevano cosa le fosse successo.

Fortunatamente, non è un grosso problema, lo ha esposto. Soffre di nevralgia del trigemino e il suo medico le ha prescritto l’anestesia per bloccarle temporaneamente il viso per un po’ per evitare che peggiorasse. Insomma, niente è così preoccupante come molti temono. Ora, infatti, è tutto sistemato e lui sta bene.