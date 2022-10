Francesco Totti e Ilary Blasi, ecco il motivo della rottura: “Tutto è iniziato 5 anni fa per colpa di un viaggio”

Francesco Totti ha rilasciato una dichiarazione molto precisa sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, anche su temi legati al puro tornaconto economico. Come è iniziata la crisi coniugale di Ilary e Francesco? Tra polemiche, pettegolezzi e voci contrastanti, ci sono molte persone che si chiedono. La giornalista sportiva Paola Ferrari prova a fare luce sulla vicenda nello spettacolo La vita in diretta, condotto da Alberto Matano.

La notizia del divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti è emersa quest’estate come un fulmine a ciel sereno, tuttavia alcuni paparazzi avevano annunciato qualche timido segnale qualche tempo fa. Sia l’ex calciatore che la sua ex moglie hanno cercato di sedare le voci, solo per poi arrendersi e annunciare la loro separazione. Da allora si sono moltiplicate le voci sulla divisione della proprietà, così come la famosa “sottrazione” di Rolex di cui Francesco si è lamentato.

La giornalista Paola Ferrari, in Rai dagli anni ’90, dirige anche programmi come “La Domenica Sportiva” e “90esimo Minuto”, tenendo d’occhio la vita privata di “Pupone”, mettendo in luce aspetti del rapporto tra Francisco Totti e la sua ex moglie tra. In effetti, il declino del matrimonio iniziò con un viaggio mancato da parte dell’ex letterina.

Francesco Totti e la fine del suo matrimonio: un momento difficile per le decisioni chiave

Secondo il giornalista, Francisco Totti ha attraversato un periodo molto difficile durante il quale ha dovuto prendere decisioni molto importanti che hanno avuto un impatto importante anche sulla sua vita coniugale. “Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce cinque anni fa quando lui lascia il calcio…“, ha esordito Paula Ferrari: “Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli…“. Come ha spiegato il giornalista, da quel momento in poi è crollata anche la vita coniugale di Totti.

“In qualche modo, poi, é stata Ilary Blasi a voler restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro e fa bene perché é giusto, ma non gli ha lasciato spazio…” ha assicurato Ferrari, e ha aggiunto: “Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento molto difficile per lui…“. In sostanza, da quel momento in poi, le strade di Ilary e Francesco Totti hanno cominciato a separarsi.

“Lei é andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto…“, ha detto Paula Ferrari, “…ma andando avanti per la sua strada. Lì c’é stato l’inizio della rottura“. Alla fine Blasi non voleva seguire Francesco a Miami per poter continuare a giocare, preferendo continuare a lavorare in Italia. Non c’è dubbio che il destino non le abbia dato una scelta facile, e deve anche influenzare la sua vita coniugale.