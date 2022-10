Alessandro Cecchi Paone, il nuovo fidanzato Simone Antolini: “Amava le donne”

Alessandro Cecchi Paone ha un nuovo fidanzato. Si chiamava Simone Antolini e la differenza d’età ha suscitato molte discussioni

Molto si è detto e scritto sulla nuova storia d’amore di Alessandro Cecchi Paone con un nuovo fidanzato al suo fianco, un giovane Simone Antolini. La differenza di età tra il giornalista di Time Machine e il suo co-protagonista ha lasciato molte persone a indovinare cosa pensano di solito quando vedono un uomo maturo (se non un uomo più anziano) uscire con lui per soldi.

Simone posa in esclusiva con Cecchi Paone sul settimanale Chi, e deve così affrontare un periodo molto delicato, tra insulti e minacce di persone che improvvisamente si interessano alla sua vita privata, semplicemente perché intendono puntare il dito e giudicare. L’idea che ognuno possa fare le proprie scelte nella vita senza dover soccombere allo sguardo degli altri è pura utopia.

Lentamente, il ragazzo stava sviluppando un’armatura, che ovviamente è stata aiutata da Cecchi Paone, che ha subito commenti squallidi per tutta la vita. Tuttavia, abbiamo una migliore comprensione del suo nuovo fidanzato. Ecco tutto quello che sappiamo di lui, una volta era fidanzato con una donna.

Alessandro Cecchi Paone Fidanzato: differenza di età

Fino a poco tempo nessuno nel pubblico sapeva chi fosse Simone Antolini. Un ragazzo che, come tanti, si trova ora a dover fare i conti con una fama improvvisa. Tutto è iniziato con una foto di lui in compagnia del suo ragazzo. Alessandro Cecchi Paone, volto noto della tv italiana.

Ci sono immagini assolutamente tenere tra i loro abbracci e baci sulla barca. Ciò che fa ridere il pubblico, tuttavia, è l’enorme differenza di età tra di loro. Simone Antolini ha in realtà 23 anni, mentre il famoso direttore d’orchestra e divulgatore di scienze ne ha 61. Una differenza di 38 anni.

La vita del giovane è cambiata per sempre da quando sono stati immortalati in barca sulla Costiera Amalfitana. Si è infatti trovato al centro di numerose critiche, offese e minacce.

Sappiamo che è marchigiano ed è uno studente di giurisprudenza all’università. È sempre in bilico tra gli studi e l’azienda di famiglia. I suoi genitori sono infatti proprietari di un negozio di alimentari che vende prodotti a chilometro zero, prodotti della loro stessa fattoria. Per molto tempo Simone li ha aiutati, rimboccandosi le maniche.

Ha una grande passione per la recitazione. Dopo l’audizione, però, ha capito che doveva prima concentrarsi sugli studi ed evitare di scommettere su una strada senza uscita. Su Instagram il suo profilo è privato, ma ha ancora 4.000 follower. Grazie ai social ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone.

L’amore più recente, nato nell’aprile 2022. Fu allora che il ragazzo contattò il giornalista, che si riconobbe nella sua storia. I due iniziarono a scriversi sempre più spesso fino a quando l’incontro ebbe luogo a Rimini. È successo che in estate hanno deciso di trascorrere alcune settimane insieme. Qui sono stati catturati dai paparazzi rossi.

Le immagini esposte realizzano effettivamente ciò che Simone deve ancora decidere di fare. Un incubo lo ha costretto a chiudere il suo account Facebook alla luce dei commenti violenti che ha ricevuto.

Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone: le minacce ricevute

In un’intervista al Corriere, Simone Antolini ha spiegato la difficile situazione che si è trovato a vivere. Aveva voluto ufficialmente fare coming out con i suoi genitori, che sospettavano qualcosa e sapevano che usciva con Alessandro Cecchi Paone. Tuttavia, nessuna vera discussione è stata risolta. Quindi queste foto sono una specie di violenza.

Peggiore, però, è stata la reazione di chi lo conosceva, vedendo il filmato, e si sentiva in diritto di giudicare, accusare, insultare e minacciare: “Tutti pensano che io sia eterno. Non ho rivelato la mia condizione. Quindi, ora si credo che sia diventato gay per essere famoso”.

Alla luce delle minacce ricevute, ha raccontato a Fanpage la sua storia, anche se a quanto pare non vuole dire in quale città abiti. Una violenza un po’ ridicola, anche nei confronti di chi gli è vicino: “Mi hanno descritto come il penitente dietro questa farsa. Invece ne sono stata una vittima. Mi sono svegliato una mattina e mi sono ritrovato preso nella foto e nell’articolo, preso in questo vortice “.

Sogna di entrare a far parte dell’industria dello spettacolo, magari nelle sale cinematografiche. Tuttavia, la sua prima e unica esperienza fu un incubo. Ha detto di aver fatto un’audizione a Roma ed è stato richiamato. Andò a Bologna, dove un importante regista gli offrì un libro di fotografia, testimonianze e un corso di buone maniere per 2.000 euro: “Poi mi disse esplicitamente che, essendo una brava persona, potevo evitare di pagare. Se prendessi in prestito, penserebbe dell’importo. Sono andato via scioccato e disgustato”.

Ha anche raccontato di essere stato fidanzato con una ragazza per quattro anni. Non è finita tra loro perché sapeva di essere gay, ma perché la monotonia incombeva su di loro. Successivamente ha baciato uno dei suoi amici bisessuali. Quel momento ha cambiato tutto: “La mia ex ha visto la foto e non era arrabbiata. Mi ha detto che se fossi stata davvero felice, sarebbe stato felice per me. Molte persone hanno iniziato a evitarmi. Un caro amico mi ha persino chiesto È bene che io Alessandro mi abbia pagato dei soldi”.