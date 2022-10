Ursula vuota il sacco e chiarisce se lei e Sossio Aruta sono ancora una coppia

Ursula Bennardo ha finalmente rotto il silenzio per parlare della sua attuale relazione con Sossio Aruta. Questa è la situazione tra loro due adesso

La coppia, composta da Ursula Bennardo e Sossio Aruta, è la coppia di maggior successo nella trasmissione di Uomini e donne. Dopo una serie di alti e bassi, i due frequentano Temptation Island e diventano genitori della piccola Bianca.

Nel format di Canale 5, ci è voluto un po’ prima che decidessero di uscire insieme e di iniziare una relazione. Tutto bene e il finale è ottimo, grazie anche a Maria de Filippi per il suo supporto e le sue parole, che capiscono che è opportuno cercare di stare lontano dalla telecamera.

Dopo un periodo di calma, riprese e vacanze con la figlia, il gelo cade e una serie di ombre minacciano la loro storia d’amore. A seguito di una serie di messaggi e frequenti allontanamenti sul suo social network “al veleno”, i fan sono sempre più convinti che i due possano essere in crisi o addirittura separati.

La signora, infatti, sembra messa alla prova, non come al solito, cercando di rimanere sempre sorridente e calma su Instagram. Oggi, però, finalmente arriva una storia che chiarirà finalmente la sua attuale relazione con l’ex Cavaliere del Trono: questa è la loro relazione.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati? Ecco cosa dice la donna

Ursula Bennardo ha parlato apertamente ai suoi estimatori in questi mesi sui social, rivelando di non avere un momento molto semplice. I suoi figli e la frenesia della vita quotidiana la mettono a dura prova.

Inoltre, a causa della distanza dal lavoro del compagno Sossio Aruta, deve fare tutto da sola, il che non sempre è di aiuto. Pertanto, i loro fan ipotizzano che ci sia una crisi molto profonda a causa di queste sue parole e del fatto che si esprime sempre da sola in storie e immagini.

Oggi ha risposto direttamente a un follower, chiarendo l’attuale rapporto tra i due. Si incontrano, stanno ancora insieme e secondo lei è una relazione con “più bassi che alti“, ma fortunatamente c’è una dinamica che funziona a loro favore. È proprio che spesso non vivono sotto lo stesso tetto. Quindi questo ti permette di mantenere viva la fiamma, desiderando e godendo appieno il raro momento in cui si incontrano di nuovo in compagnia di Bianca.