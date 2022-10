Domenica In a rischio: Mara Venier lascia tutti a bocca aperta

Mara Venier potrebbe presto lasciare Domenica In: la confessione della conduttrice

Continua il suo successo Mara Venier, in onda anche oggi come di consueto con Domenica In. Il programma va in onda da tanti anni e in una recente intervista la conduttrice si è detta felice e soddisfatta della sua carriera.

una carriera lunga 30anni che fino a questo momento non ha mai visto uno stop. La presentatrice ha dichiarato che presto però tutto potrebbe finire, nonostante le tante offerte che sta ricevendo in questo ultimo periodo.

Mara Venier parla del suo futuro a Domenica In

Parlando del suo futuro a Domenica In, Mara Venier si è detta molto incerta. Al momento non sa se il prossimo anno sarà al timone del suo show televisivo, anche perchè è possibile che questa volta suo marito la lasci.

Mara ha ammesso che che Domenica In è un programma impegnativo e anche il marito ha bisogno di lei e, quando Nicola lascia Roma e torna nella Repubblica Dominicana, si pone molte domande sulle sue scelte.

E proprio su questo punto che si chiede se davvero ne vale la pena lasciare i suoi affetti per lavorare. Fino ad oggi il pubblico è stato sempre dalla sua parte, ma spesso si chiede se davvero ne vale la pena in questo momento.

Il successo di Domenica In e gli ospiti di oggi

Quest’anno con una sigle rinnovata e tante novità in arrivo, Mara Venier ha voluto dare un tocco di particolarità al suo programma. Nella prima puntata della nuova stagione tv del contenitore domenicale ha voluto infatti trattare il tema della violenza di genere. Cosa invece ci attende oggi?

Come sempre in ogni puntata Zia Mara ospita tanti personaggi dello spettacolo, questa è la volta di Asia Argento che parlerà del suo ex fidanzato morto suicida, di Al Bano, l’attrice Serena Rossi, i neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto e infine Aldo Cazzullo interverrà per presentare il suo ultimo libro `Mussolini – Il capobanda´. Insomma, come sempre tante tante emozioni e rivelazioni inedite.