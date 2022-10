Ida Platano e Alessandro Vicinanza insieme la dichiarazione di lui (FOTO)

Continuano i colpi di scena negli studi di Uomini e donne, Alessandro e Ida di nuovo insieme

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Come sempre i colpi di scena non sono mancati e lo hanno confermato questa volta Ida e Alessandro.

Nella registrazione precedente eravamo rimasti ad un’uscita tra Roberto e Vicinanza. La dama di Cassino aveva espresso alcune perplessità sul ragazzo salernitano e su il suo reale interesse nei suoi confronti.

Alla fine dopo un lungo dibattito l’imprenditore salernitano ha confessato i suoi sentimenti: ha ammesso di provare qualcosa di importante per Ida. Cosa è successo dopo?

Uomini e donne: Alessandro confessa ad Ida Platano di essere innamorato di lei

Alessandro Vicinanza con l’aiuto di Roberta è riuscito a vuotare il sacco e a rivelare i suoi sentimenti verso Ida. Ricordiamo che i due sono usciti qualche settimana prima e nonostante un bacio, la parrucchiera si è detta single e non interessata al giovane.

Nel corso della registrazione del 30 settembre, però il cavaliere ha ammesso di provare non un semplice interesse per la Platano ma di esserne proprio innamorato.

Così, dopo tale dichiarazione e dopo un primo tentennamento da parte di Ida, quest’ultima ha deciso di uscire di nuovo con lui. Beh, grazie alle anticipazioni possiamo dire cosa è successo dopo l’esterna.

Cosa è successo dopo?

Le anticipazioni di Uomini e donne, circolate in rete in queste ore ci fanno sapere che Ida e Alessandro sono usciti insieme. A lanciare lo scoop Deianera Marazano mostrando anche una foto dei due a cena insieme in un locale.

La coppia, se così si può definire, è seduta al tavolo di un ristorante. Sembra dalle immagini una cena a lume di candela e quello che è accaduto dopo ancora non ci è dato saperlo. Vicinanza e la Platano appaiono sereni e tranquilli, proprio come due fidanzati.

Per attendere nuovi aggiornamenti non ci resta altro che aspettare…