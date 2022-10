Francesca del Taglia ha tradito Eugenio? Avrebbe un nuovo fidanzato – FOTO

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe già un nuovo fidanzato

Forse le parole scritte da Eugenio Colombo qualche settimana fa sui social volevano dire proprio questo? Che Francesca Del Taglia lo ha tradito? Potrebbe essere vero e a confermarlo ci sarebbero addirittura delle foto.

Quello che è certo è che l’ex tronista di Uomini e donne e la giovane corteggiatrice si sono lasciati e per adesso non in ottimi rapporti.

Uomini e donne: Eugenio e Francesca si sono detti addio

Ad annunciare la rottura è stato proprio Colombo parlando di schifo e di delusione nei confronti della persona che pensava non lo avrebbe mai lasciato solo. Cosa è successo veramente?

In tanti in rete dopo aver appreso la notizia della fine della storia tra Francesca ed Eugenio si sono chiesti i motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Ricordiamo che la coppia sta insieme da diversi anni e che dalla loro unione sono nati anche due splendidi bambini. Cosa ha rotto questo equilibrio?

C’è da dire che attraverso i social sia Colombo che la Del Taglia sono sempre apparsi complici e uniti, quindi questo addio ha davvero sconvolto i fan. Nessuno dei due ha parlato di tradimento o di altro, ma Eugenio è apparso quello più deluso… Questo ha fatto pensare subito a qualche errore commesso da Francesca e a quanto pare la conferma è arrivata proprio adesso.

Francesca Del Taglia avrebbe un nuovo fidanzato

A lanciare un clamoroso scoop in queste ore è Deianera Marzano. Come sempre la blogger informata su tutto ciò che accade tra i personaggi dello spettacolo ha lanciato una piccola bomba su Eugenio e Francesca, che spiegherebbe molte cose.

Qualcuno molto vicino alla Del Taglia ha mandato una foto all’infuencer, affermando che quel ragazzo accanto a l’ex corteggiatrice è il suo nuovo fidanzato e colui il quale abbia messo in crisi la sua storia con Colombo.

La foto è in bianco e nero quindi è quasi impossibile vedere i dettagli ma il ragazzo misterioso, alla quale ad oggi non si conosce l’identità è molto vicino all’ex corteggiatrice. Inoltre, nella sua Ig, Deianera fa sapere che su Francesca questa non è la prima segnalazione che le arriva. Sarà quindi la verità? Francesca ha già voltato pagina?