AMICI: Scontro tra Alessandra Celentano con Emanuel Lo e Raimondo Todaro “Io non sono come voi”

Nella puntata odierna di Amici, Alessandra Celentano è la protagonista contro Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Ecco cosa dicono dopo la performance di un concorrente

La ventiduesima edizione di Amici di Maria de Filippi è iniziata due settimane fa. Il 18 settembre 2022 riapre la scuola più famosa d’Italia. Lo spettacolo ha alcune novità per queste versioni.

In primo luogo, Arisa, che ha partecipato anche alla 20a sessione, è tornata come professore di canto. Nel cast si unisce anche un altro maestro di danza: parliamo del coreografo Emanuel Lo. La ballerina è attualmente partner della cantante Giorgia e ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale, come Kylie Minogue e Ricky Martin.

Il pubblico si è innamorato tanto del nuovo professore quanto del nuovo concorrente. Alcuni dei nuovi partecipanti ad Amici sono effettivamente entrati nel cuore dei fan dello spettacolo. Tra questi non si possono non citare il cantante Nicolò Di Gerolamo, detto NDG, e la ballerina Ludovica Grimaldi.

Amici, la prova di oggi

Lo spettacolo di oggi è iniziato davvero con il botto. Nei primi minuti, infatti, Raimondo Todaro ha suscitato un certo clamore nel pubblico baciando Alessandra Celentano. Maria De Filippi ha avviato un’indagine sul misterioso fidanzato dell’insegnante di danza e gli internauti hanno scelto diversi nomi, tra cui quello di Todaro.

A quanto pare Raimondo non era il fidanzato di Alessandra Celentano e stava scherzando baciandola. Questo simpatico sipario diverte il pubblico. Immediatamente, però, è iniziata la sfida: cantanti e ballerini si sono esibiti uno dopo l’altro, mettendo in mostra i loro talenti. Soprattutto i ballerini, che si sono esibiti davanti ad Anbeta Toromani, che ha giudicato le esecuzioni di tutti gli alievi. La performance di Ramon, in particolare, ha acceso il dibattito tra i professori.

Infatti, al termine della prova, Emanuel Lo ha evidenziato un difetto nel ragazzo di Alessandra Celentano: ha detto che, infatti, il ragazzo aveva guardato per terra. Raimondo Todaro ha anche affermato di non apprezzare particolarmente la coreografia di Ramon, aggiungendo che in genere il ballerino si è comportato meglio nelle prove che nelle esibizioni.

Inoltre Todaro ha aggiunto che se fosse stato il suo maestro, lo avrebbe messo alla prova con un ballo senza i salti e i passi della tipica danza classica, in cui Ramon è bravo, e gli avrebbe fatto fare un ballo “coreografia più contaminata“. Emanuel Lo ha acconsentito in pieno accordo, spiegando che voleva vedere di più.

Alessandra Celentano ha criticato quanto detto dai due professori rivali. “Che p****e! Tu non devi girare, non devi saltare non devi stendere i piedi […] devi solo guardare in aria e respirare“, ha detto sarcasticamente.

L’insegnante di danza ha spiegato che era diversa dai due insegnanti perché a differenza di questi ultimi, non ha intenzione di sottoporre Ramon a coreografie “priva di tecnica“. “Ma perché lo devo sminuire, scusate?” ha chiesto. “Lui ce l’ha la tecnica, la devo nascondere?“. Quindi le opinioni divergono tra i tre maestri: se Celentano preferisce questa tecnica, gli altri due sono pro-sperimentali. Quale ti piace?