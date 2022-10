Tale e Quale Show, inizia male per Giorgio Panariello, una battuta inopportuna su Alessandra Mussolini: “Il pubblico non perdona”

Il commento pungente di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello torna in studio per lo show di successo condotto da Carlo Conti, che fatica a conquistare ascolti, dopo il nuovo Tale e Quale Show. Il Galà TV di venerdì ha visto un intimo duello con Viola come il mare, la serie di reati minori di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Se il talent show del venerdì sera di Rai 1 è riuscito a mantenere la percentuale più alta di telespettatori con un notevole 21% di share, qualcuno sul web ha puntato su una provocazione non proprio sottile, il comico toscano ha raccontato al concorrente di Tale e Quale Show che è intervenuto nel programma. I commenti firmati da Giorgio Panariello e Malgioglio, che hanno massacrato Valeria Marini e altri rivali, sono diventati trend topic su Twitter.

L’attore e comico toscano, infatti, ha dato la sua personale opinione sull’interpretazione di Alessandra Mussolini quando ha interpretato per la prima volta Rosanna Fratello sul palco di Tale e Quale Show, aprendo la porta. Una battuta che ci ricorda subito per cosa molti utenti di internet dicevano fosse per il risultato elettorale, che ha visto la vittoria di Giorgia Meloni.

Tale e Quale Show, la battuta di Giorgio Panariello su Alessandra Mussolini fredda il web

Giorgio Panariello, infatti, ha detto casualmente: “Secondo me questa edizione la vince lei perché per la Mussolini è un periodo buono, questo è l’anno buono o quest’anno o mai più“. La sua battuta ha congelato internet, sostenendo che i commenti su Alessandra Mussolini si riferivano ai risultati delle ultime elezioni politiche che hanno determinato la vittoria di Georgia Melloni.

Alcuni internauti hanno affermato di essere stati imbarazzati per la sottile frecciatina del comico, mentre altri hanno commentato le sue battute, sostenendo che potrebbe non tornare nella giuria del talent show di Rai 1.

Oltre ai commenti di Panariello, la prima puntata dello spettacolo di Carlo Conti ha visto protagonista anche l’ex talento di Amici: Antonino Spadaccino, con il suo intervento su Marco Massini. La brillante prestazione di Masini ha vinto la serata e ha portato anche inconfondibili elogi al suo revival. La canzone del paroliere siciliano “T’innamorerai“, ha persino invitato Amadeus a invitarlo a prendere in considerazione l’idea di unirsi a Sanremo.