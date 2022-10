Maria Teresa Ruta asfalta il GF Vip: “Mi fa schifo” ecco cosa è successo (VIDEO)

Il fine settimana appena trascorso è stato piuttosto movimentato nella casa del GF Vip e sulla questione è intervenuta anche Maria Teresa Ruta. Tra gli episodi maggiormente degni di nota c’è stato l’abbandono inaspettato di Marco Bellavia.

Il concorrente ha deciso di porre fine alla sua avventura all’interno della casa per colpa di alcuni disagi che stava provando. Sulla faccenda è intervenuta anche la Ruta e lo ha fatto in maniera piuttosto forte. Vediamo cosa ha detto.

Perché Maria Teresa ha sbottato contro il GF Vip: l’antefatto

L’uscita di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip è stata oggetto di grandi discussioni sul web e sulla faccenda è intervenuta anche Maria Teresa Ruta. Tutto ha avuto inizio sabato scorso, quando i concorrenti sono stati messi al corrente del fatto che Marco avesse deciso di abbandonare la casa. Il protagonista stava attraversando un momento parecchio complicato a causa di alcuni disturbi legati all’ansia e, probabilmente, ad una depressione.

I suoi compagni d’avventura, però, non si sono mostrati particolarmente partecipi del suo dolore, anzi, lo hanno criticato e allontanato, facendolo finire al tele voto. Colto dallo sconforto, dunque, Marco ha deciso di andare via. La cosa ha provocato molto sdegno sul web, in quanto molti hanno commentato la faccenda reputandola una cosa davvero assurda. tra queste persone, anche la madre di Guenda Goria.

Ecco lo sfogo della Ruta

Maria Teresa Ruta ha registrato un video su Instagram in cui ha attaccato duramente il GF Vip. La donna ha esordito dicendo che, solitamente, i suoi contenuti social sono volti semplicemente ad intrattenere e far sorridere i suoi fan. Stavolta, però, ha voluto trattare un argomento più serio, come l’uscita di Marco dalla casa. A suo avviso, quello che è accaduto è un vero schifo.

I concorrenti si sono comportati in maniera del tutto insensibile nei riguardi dell’uomo, al punto da acuire ancor di più un suo disagio palese e forte. Il messaggio passato in casa, dunque, è del tutto errato e dovrebbe essere sicuramente oggetto di discussione. La donna, dunque, si è dissociata da quanto sta accadendo all’interno del reality show e ci ha tenuto a manifestare tutta la sua vicinanza e il suo supporto per Bellavia. Al momento quest’ultimo non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione né sui social né altrove.