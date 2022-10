Adriana Volpe a Scherzi a Parte, scherzo finisce male, ma ci sono state censure: ecco quali

Nel corso della puntata di ieri di Scherzi a Parte è andato in onda il tanto atteso scherzo fatto ad Adriana Volpe. Come già anticipato in questi giorni, le cose hanno preso una brutta piega, in quanto uno degli attori pare sia finito al pronto soccorso.

Il video tanto atteso è stato trasmesso ieri, tuttavia, pare che le cose non siano andate esattamente nel modo in cui è stato mostrato in tv. Sembrerebbe siano state censurate delle parti. Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

Lo scherzo finito male ad Adriana Volpe

Lo scherzo fatto dai produttori di Scherzi a Parte ai danni di Adriana Volpe è stato davvero piuttosto cattivo. Alla donna è stato fatto credere di avere uno spasimante alquanto ossessionato da lei che, ad un certo punto, si è nascosto nella sua camera d’hotel sotto al letto. Il complice ha atteso che Adriana rientrasse da una festa, si preparasse per la notte e si mettesse a dormire. Ad un certo punto, infatti, la vittima si è sdraiata nel letto e si è addormentata.

Dopo un paio d’ore, poi, il complice si è intrufolato nel suo letto cominciando a russare profondamente. Adriana, allora, si è svegliata a causa del fracasso e si è trovata quest’uomo al suo fianco. Lo spavento che si è presa la donna è stato notevole, al punto da reagire in un modo inatteso. La Volpe, infatti, ha cominciato a tirare contro l’attore tutto quello che le fosse capitato a tiro. L’ultimo colpo è stato decisivo, in quanto la donna le ha tirato un vaso sul volto generando la fuoriuscita di sangue.

Scherzi a Parte censura scene: ecco quali

In quel momento, gli autori hanno interrotto tutto ed hanno comunicato ad adriana Volpe che fosse su Scherzi a Parte. Dopo pochi secondi la clip si è interrotta. Sul web, Amedeo Venza ha dichiarato che, molto probabilmente, siano state tagliate delle scene. Il povero malcapitato, infatti, sembra sia finito in ospedale, ma di lui non si è affatto parlato in studio. Nessuno ha dato informazioni sulle sue condizioni di salute e la cosa ha indignato il pubblico da casa.

Inoltre, non è stata mandata in onda neppure la reazione integrale di Adriana nel momento in cui ha appreso si trattasse di uno scherzo. La donna, infatti, si è solo scusata con l’uomo che ha colpito, ma la clip si è interrotta dopo pochissimi secondi. In molti, dunque, stanno sospettando che, in realtà, ci siano state delle scene tagliate in fase di montaggio.