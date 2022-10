GF Vip, gli sponsor si dissociano dopo l’abbandono di Marco Bellavia: ecco cosa succederà

Caos al GF Vip a causa dell’uscita dalla casa di Marco Bellavia, anche gli sponsor hanno preso una decisione a riguardo. In questo fine settimana il concorrente ha deciso di andare via a causa di alcuni malesseri vissuti nel programma.

Il mancato aiuto e sostegno da parte dei compagni d’avventura ha spinto ulteriormente il protagonista a prendere la decisione di andare via. Il comportamento dei presenti in casa ha indignato molto il pubblico e non solo. Vediamo, infatti, quali sono le conseguenze di quanto accaduto.

L’indignazione del pubblico per quanto accaduto al GF Vip

Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del GF Vip, sul web in molti stanno gridando al bullismo e sulla faccenda si sono sbilanciati anche gli sponsor. Il pubblico da casa è davvero indignato con quasi tutti i concorrenti, in quanto hanno mostrato di nona vere affatto tatto nei confronti dell’ex concorrente, che si trovava in un momento decisamente delicato. A tal proposito, sui social stanno circolando delle clip in cui, due anni fa, fu Tommaso Zorzi a vivere un momento simile a quello di Marco, ma il giovane ricevette supporto dai suoi coinquilini, specie da Elisabetta Gregoraci.

Quest’anno, invece, nessuno si è interessato o ha provato in qualche modo a comprendere il malessere di Marco. Tali comportamenti sono stati reputati da molti telespettatori come esternazione di bullismo e disinteresse. Per tale ragione, gli sponsor hanno deciso di dissociarsi da quanto accaduto ed è probabile che ritirino dalla trasmissione i loro prodotti.

Gli Sponsor prendono le distanze dall’accaduto

In particolar modo, ad esternare tutto il malcontento per quanto accaduto al GF Vip è stato lo sponsor Amica Chips. Sull’account Instagram dell’azienda, infatti, si legge che tutti i gli esponenti di tale attività hanno deciso di prendere le distanze da quanto accaduto in casa. Il loro marchio è sempre stato fautore di unione, integrazione e convivialità. Per tale motivo, si sentono assolutamente di distaccarsi dal comportamento assunto dai concorrenti.

Altra azienda che si è comportata allo stesso modo è la TooA. Anche loro ci hanno tenuto a rimarcare il divario esistente tra il loro modo di agire e quello adoperato dai concorrenti attualmente nella casa del GF Vip. Insomma, pere che tutti si siano guadagnati insulti e critiche per il poco tatto mostrato nei confronti dei malesseri provati da Bellavia.