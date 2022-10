Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo sparito, Ida liquida Alessandro

Nel corso di questo fine settimana ci sono state due nuove registrazioni di Uomini e Donne e le anticipazioni sono esilaranti. Nell’ultima effettuata ci sono stati dei risvolti inattesi sia al trono over sia a quello classico. per quanto riguarda il primo, in studio c’è stato un dibattito inatteso tra Ida e Alessandro.

Sulla faccenda si è intromessa anche Roberta Di Padua, la quale ne ha approfittato per attaccare Vicinanza per alcuni comportamenti che ha assunto. Grande evento inatteso è stata, soprattutto, l’assenza di Riccardo Guarnieri. Cosa sarà successo al cavaliere?

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, colpo di scena per Ida e Alessandro

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne rivelano che in studio ci sono stati momenti molto concitati. Alessandro si era dichiarato ad Ida, ammettendo di essere innamorata di lei. La notizia aveva fatto sognare il pubblico, tuttavia, le cose hanno preso una piega inattesa. La Platano, infatti, successivamente ha dichiarato di non nutrire lo stesso sentimento per Alessandro. I due, infatti, sono usciti insieme, ma le cose non sembrano essere decollate.

Sulla faccenda, poi, si è intromessa anche Roberta Di Padua. Ricordiamo che la donna era stata avvistata anche al di fuori del programma in compagnia di Alessandro, al punto che tra i due sembrava fosse nata una storia. Anche per loro, però, non sembra esserci stato un lieto fine. La dama, infatti, ha duramente attaccato il cavaliere dicendogli di essersi sentita usata ed illusa, in quanto credeva alle cose che lui le diceva.

Anticipazioni UeD: Riccardo assente, cosa è successo al trono classico

Tra loro sembrava essersi creato qualcosa di forte, pertanto, l’improvvisa dichiarazione d’amore di Alessandro per Ida aveva lasciato di stucco Roberta. Ne è conseguito, dunque, che in studio c’è stata una discussione particolarmente accesa. Restando sempre in tema di trono over, poi, nell’ultima registrazione della trasmissione Riccardo Guarnieri era assenza e non si sa per quale motivo. Inoltre, si è parlato anche di Gemma Galgani.

La donna sta continuando a frequentare Roberto, un cavaliere che, tuttavia, ha chiarito sin dal primo momento di non avere nessuna intenzione di concedere l’esclusiva alla protagonista. Al trono over, invece, ci sono stati dei colpi di scena. Uno dei tronisti, infatti, è uscito in esterna con la corteggiatrice Alice e tra loro c’è stato un bacio. L’altro ragazzo, invece, è uscito con un’altra ragazza, ma tra loro non c’è stato nulla di più di una chiacchierata. Un corteggiatore di Federica ha portato un pensiero pe ril figlio di lei.