Mara Venier e Romina Power amicizia al capolinea: “Non posso nominarla, ci ha diffidati”

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica In e tra gli ospiti abbiamo trovato Loredana Lecciso. Un’intervista al quanto strana quella di Mara Venir, dato che fino a poco tempo fa ha sempre avuto in studio la sua rivale Romina Power.

E proprio parlando dell’artista italoamericana che in tanti hanno subito pensato ad un litigio tra le due. Perchè? La cantante ha praticamente diffidato la sua amica dal nominarla e dal citarla in qualsiasi occasione.

Loredana Lecciso ospite a Domenica In

Un’intervista molto interessante quella a cui ieri Loredana Lecciso ha preso parte. Mara Venier l’ha invitata insieme a Jasmine Carrisi e a Rita Dalla Chiesa. L’ex conduttrice di Forum e la compagna di Al Bano sono molto amiche da tantissimi anni e proprio Rita ha svelato alcuni particolari inediti al pubblico.

La Dalla Chiesa ha descritto Loredana come una persona buona d’animo e molto dolce, una persona che il pubblico da casa non conosce e che non ha mai visto, dato che si è mostrata sempre l’opposto di quello che è realmente. Ma il vero colpo di scena, ha riguardato Romina Power, sua storica rivale.

Mara Venier diffidata da Romina Power: amicizia al capolinea?

Mara Venier ha rivelato che lei ed il suo programma sono stati diffidati da Romina Power e che non possono nominarla in studio. Infatti, ecco le sue parole “Non nominiamola perché ci querelano, non possiamo nominarla per niente. Non si nomina proprio per adesso.

Poi vediamo più avanti cosa succede ma preferisco non nominarla. Posso dirlo pubblicamente che siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina, per cui cercheremo di evitarlo.”

Al pubblico a casa non sono passate inosservate queste parole, dato che le due hanno sempre avuto un ottimo rapporto. D’altro, non all’occhio dei social non è sfuggito nemmeno il modo in cui le ha fatto gli auguri, con un tono a mo di frecciata: “Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara.”

Quello che resta da capire adesso è se il motivo di questo disguito tra le due sia dato dal fatto che la Power abbia scelto di prendere parte nel salotto di Silvia Toffanin la scorsa settimana. La loro amicizia è davvero arrivata al capolinea?