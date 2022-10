Brutte notizie per Alfonso Signorini: Il Grande Fratello Vip a rischio chiusura

Quello che è accaduto nelle scorse ore con Marco Bellavia ha indignato il pubblico e non solo: chiesta la chiusura del Grande Fratello Vip

L’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip ha indignato non solo il pubblico a casa ma anche numerosi personaggi dello spettacolo. Sono in tanti a scrivere il loro pensiero sui social e tutti a favore dell’ex concorrente.

L’uscita di Marco Bellavia indigna il pubblico a casa

Marco per molti è stato bullizzato all’interno del reality e nessuno accetta il comportamento di alcuni gieffini che hanno avuto nei suoi riguardi. Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi e Gegia hanno superato ogni limite e lo stesso pubblico continua a chiedere seri provvedimenti nei loro confronti.

Intanto, anche un sponsor ufficiale del programma Amica Chips, noto marchio di patatine si è dissociato da quanto accaduto, sostenendo che non sono autori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono nella casa. Ma non è tutto nelle ultime ore a schierarsi dalla marte dell’ conduttore di Bim Bum Bam anche Anna Pettinelli che non è stata affatto clemente.

Chiesta la chiusura del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini nei guai

Come già detto in precedenza dopo l’uscita di Marco Bellavia si è scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Sono in tanti gli spettatori che si sono schierati a suo favore, chiedendo oltre l’eliminazione dei concorrenti sopra citati anche la chiusura immediata dello stesso programma.

E’ impossibile come certe corse, possono accadere in televisione, soprattutto su una rete seguita da tanti ragazzi. E a parlare di quello che è accaduto è anche Anna Pettinelli che non ha nascosto la sua rabbia ed indignazione.

“Quante ne ho sentite su questa storia ignobile. Tutti hanno un‘opinione ma nessuno davvero sa davvero cosa sia la depressione e come si possa affrontare, soprattutto, sotto Ie telecamere. Bisognerebbe buttarli fuori tutti, rimpiazzare completamente il cast, fermare la produzione,ricominciare da capo con gente nuova. Impossibile.”

Dalla parte dell’ex insegnante di Amici si è schierata pure Francesca Barra. La giornalista ha chiesto in maniera esplicita ad Alfonso Signorini di mandare tutti a casa e di dare il giusto esempio. Intanto questa sera andrà in onda una nuova puntata e vedremo cosa ha deciso la produzione.