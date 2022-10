Il Paradiso delle signore spoiler 5 ottobre: Marco deluso da Stefania

Gli spoiler della puntata del 5 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà l’arrivo di una troupe Rai per intervistare Stefania. La giovane, però, darà luogo ad un comportamento che deluderà parecchio Marco.

Ezio, dal canto suo, si preparerà per fare una sorpresa entusiasmante a Veronica in occasione del loro anniversario, mentre Irene rimarrà piacevolmente colpita da Alfredo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Ezio fa una sorpresa a Veronica al Paradiso delle signore

Mercoledì 5 ottobre ci sarà una nuova puntata del Paradiso delle signore in cui assisteremo a dei colpi di scena. Innanzitutto vedremo che Ezio organizzerà una sorpresa con i fiocchi per Veronica. L’uomo, però, si farà aiutare da Gemma e Stefania, le quali avranno un contributo importantissimo per la buona riuscita del suo piano. Su di un altro versante, poi, vedremo che Irene rimarrà piacevolmente colpita per la bicicletta riparata.

Il veicolo è tornato come nuovo e la giovane ne sarà felicissima. Armando, però, ci terrà a fare presente alla ragazza che se tutto è andato per il verso giusto è stato merito di Alfredo. La Cipriani, così, rimarrà piacevolmente colpita dal ragazzo. Elvira, invece, avrà un ripensamento per la gara di ballo. La fanciulla si mostrerà incerta sulla sua partecipazione al balletto in quanto teme di essere derisa per il suo aspetto fisico. Nel convincerla a cambiare idea avrà un ruolo fondamentale Salvatore.

Spoiler 5 ottobre: la delusione di Marco

Il giovane Amato, infatti, esorterà la ragazza a credere di più in se stessa, pertanto, alla fine la protagonista si convincerà. I due parteciperanno alla gara di ballo e ne usciranno anche vittoriosi. Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 5 ottobre, ci sarà un colpo di scena. Una troupe Rai arriverà al grande magazzino con lo scopo di intervistare Stefania in virtù dell’uscita del suo primo libro.

La giovane, chiaramente, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente emozionata. Ad ogni modo, Marco parteciperà all’intervista, tuttavia, rimarrà alquanto delusa dal comportamento della sua ragazza. Per quale ragione? Lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto, tutto è pronto a casa di Ezio. Veronica sta per tornare a casa e, quando lo farà, si troverà dinanzi la splendida sorpresa che il suo compagno ha deciso di organizzarle per l’anniversario.