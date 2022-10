Oroscopo 4 ottobre 2022: Ariete indecisi, Bilancia verso un conflitto

Le previsioni dell’oroscopo del 4 ottobre invitano i Gemelli a far valere la propria posizione. I Bilancia, invece, devono superare un conflitto interiore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ indecisi su alcune decisioni da prendere, soprattutto in ambito professionale. Meglio riflettere bene prima di compiere il passo più lungo della gamba.

Toro. Impegnatevi allo scopo di ottenere i traguardi a cui state lavorando da tempo. In ambito professionale ci vuole grinta e coraggio e anche un pizzico di intraprendenza e rischio.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 ottobre vi esorta ad essere cauti. Non prendete decisioni in maniera troppo affrettata, soprattutto sul lavoro. Questo è il momento di far valere la vostra posizione.

Cancro. Ci sono delle belle novità per quanto riguarda la sfera professionale. Siate un po’ più lungimiranti e credete nelle vostre potenzialità. Il segreto del successo è mostrare sicurezza.

Leone. Guardate al futuro con ottimismo e entusiasmo. Piangersi addosso pensando al passato e a quello che vi siete fatti scappare non servirà nulla, se non a perdere altre occasioni.

Vergine. Non lasciatevi abbattere dai piccoli ostacoli e dai no che riceverete nel corso della vostra vita. Soprattutto nel lavoro bisogna fare i conti con qualche cosa in sospeso che arriva dal passato.

Previsioni 4 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno stanno attraversando una fase di conflitto, per lo più interiore. Cercate di mettervi in pace con voi stessi, altrimenti c’è il rischio di incappare in sgradevoli discussioni.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 4 ottobre vi esortano a prendere le distanze da alcuni problemi. Solo in questo modo riuscirete a vederli in maniera obiettiva e in caso a risolverli.

Sagittario. Siete un po’ contrariati. Ci sono delle cose che non vi sono piaciute nel partner, pertanto, sarebbe il caso di parlarne liberamente. Cercate di adoperare un comportamento più diplomatico.

Capricorno. In ambito sentimentale ci sono dei cambiamenti in arrivo, pertanto, cercate di essere attenti. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, è opportuno non farsi mettere i piedi in testa.

Acquario. Ci sono delle novità sul lavoro. L’arrivo di un nuovo collega potrebbe generare un po’ di frastuono. Ad ogni modo, voi continuate ad arare il vostro campo e a badare a ciò che per voi è importante.

Pesci. Siete molto altruisti, tuttavia, talvolta questo modo di agire può essere travisato. Persone poco oneste potrebbero approfittare di questa situazione e prendersi gioco di voi, siate cauti.