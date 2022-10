Terra Amara torna su Canale 5: la serie prenderà il posto di un’altra soap opera

E’ stato un stop sofferto per il pubblico amante della soap opera turca: Terra Amara però sta per tornare

Finalmente per i fan amanti di Ylmas e Zulejla stanno per arrivare ottime notizie.Terra Amara tornerà come di consueto sulla rete ammiraglia ma questa volta prenderà il posto di un’altra amatissima soap opera.

Improvvisamente, nelle scorse settimane moltissimi telespettatori hanno visto togliersi dalla programmazione la serie, e sono stanti tanti a lamentarsi di questa decisione. Ora, però, le avventure dei due beniamini stanno per tornare. Ma andiamo a vedere insieme quando

Terra Amara torna in onda da novembre 2022

Finalmente, è ufficiale: Zuleyha, Yilmaz e Demir presto torneranno a tenerci compagnia. Terra Amara, la soap opera turca di successo, ha subito una brusca interruzione a settembre. Da lunedì 19 settembre, infatti, Terra Amara non è più stato trasmesso, lasciando sgomenti i più affezionati.

A quanto pare però a partire dal prossimo mese di novembre, la serie televisiva tornerà nel palinsesto al posto di Una Vita. Nelle scorse settimane tale voce sembrava solo un rumors, ed invece ora è arrivata la conferma. La serie spagnola sta per chiudere i battenti, in quanto si è avvicinata al suo epilogo. Manca poco più di un mese all’ultimo episodio.

La soap opera turca al posto di Una Vita

Terra Amara andrà in onda da novembre subito dopo la puntata di Beautiful, ovvero dopo le 14.10. Nello stesso tempo anticiperà il dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Le puntate che ci attendono saranno ricche di colpi di scena. Eravamo rimasti all’automobile di Sermin e Zulejila che si era fermata e Ylmas le aveva aiutate. Una volta tornate a casa, la bionda è corsa da Hunkar per aggiornarla su quanto era accaduto, con il solo scopo di mettere la giovane in cattiva luce.

La Altun, invece, si è mostrata indispettita nei confronti di Demir, il quale continuava a non fidarsi di lei, ma soprattutto nei confronti di Gulten. Intanto, Gaffur e sua moglie dopo essere stati cacciati da casa, sono tornati di nascosto alla tenuta.