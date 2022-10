Nella puntata del 4 ottobre di Uomini e Donne: Alessandro e Roberta prendono una decisione

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 4 ottobre, rivelano che in studio si continuerà a parlare di trono classico e trono over. Dopo un capitolo interamente dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, si passerà a parlare di altre dinamiche.

Per quanto riguarda i più giovani, il primo a parlare è stato Federico N. Adesso, invece, sarà la volta del suo collega. Tra i più grandi, invece, vedremo che Roberta DI Padua e Alessandro Vicinanza prenderanno una decisione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Alessandro e Roberta prendono una decisione a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di martedì 4 ottobre di Uomini e Donne assisteremo ad un importante decisione che riguarderà Alessandro e Roberta. Nella precedente puntate, il cavaliere si era mostrato particolarmente interessato alla dama. Questo, infatti, aveva spinto la protagonista a decidere di ritornare nel parterre per mettersi in gioco.

Ebbene, nel corso della puntata di oggi vedremo che i due decideranno di concedersi finalmente un appuntamento. Questo, dunque, vuol dire che prenderanno la decisione di vedersi la sera stessa. Per scoprire come evolverà la vicenda, però, sarà necessario attendere le prossime puntate. Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che si parlerà anche di Pinuccia. La donna continuerà ad essere il bersaglio preferito di Tina Cipollari.

Anticipazioni 4 ottobre: Tina contro Pinuccia e nuove corteggiatrici

Nel corso delle precedenti puntate, la dama aveva ricevuto la visita di un nuovo cavaliere. Le cose tra loro, però, non erano evolute nel migliore dei modi a causa dei comportamenti un po’ burberi della donna. Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, dunque, vedremo che Tina rivangherà questa faccenda e tra le due ci sarà un ampio di verbio.

Passando ai più giovani, invece, dopo aver assistito alle dinamiche che riguardano Federico N., Si passerà all’altro tronista. Anche lui ha fatto delle esterne alcune delle quali sono andate bene. In studio, poi, ci sarà l’arrivo di nuove corteggiatrici. Solo poche di loro, però, verranno invitate a rimanere in trasmissione per conoscere i due tronisti. Ricordiamo che nella puntata di ieri Federico ha mandato via Noemi, una ragazza molto bella che, tuttavia, si è rivelata essere solo apparenza, almeno questo è il pensiero del ragazzo. Per scoprire come andrà a finire non ci resta che attendere la puntata.