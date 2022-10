Alessandro Basciano umilia Giovanni Ciacci: “Se c’ero io ti prendevo a calci in cu…” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata. Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa, infatti, i concorrenti sono stati oggetto di provvedimenti molto rigidi. I più puniti sono stati Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Specie su quest’ultimo si sono espressi in molti, tra cui anche Alessandro Basciano.

Il fidanzato di Sophie Codegoni ha commentato la puntata del reality show ed ha espresso delle parole davvero molto forti contro l’esperto di moda. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

L’eliminazione di Giovanni Ciacci dalla casa del GF Vip

Giovanni Ciacci è stato eliminato dalla casa del GF Vip con un televoto flash e sulla faccenda si è espresso anche Alessandro Basciano. La maggior parte della puntata del reality show è stata incentrata sulla trattazione del caso Marco Bellavia. I concorrenti sono stati accusati di aver ignorato una grave difficoltà manifestata dall’ex volto di Bim Bum Bam praticando, per molti, atti di bullismo.

Questo, dunque, ha spinto la produzione del reality show a prendere dei seri provvedimenti contro alcuni concorrenti. Ginevra Lamborghini è stata direttamente squalificata, mentre Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Rossetti sono finiti al televoto flash. Il pubblico da casa ha votato affinché ad uscire fosse proprio l’esperto di moda. La notizia ha fatto gioire molti telespettatori, tra cui anche il compagno di Sophie Codegoni.

Il duro commento di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, infatti, si è duramente scagliato contro Giovanni Ciacci. Attraverso il suo profilo Instagram, il ragazzo ha commentato la puntata dicendo di non credere affatto alle scuse dello stilista. Il giovane ha adoperato parole molto forti in quanto ha detto che, se ci fosse stato lui nella casa più spiata d’Italia, avrebbe sicuramente preso a calci nel sedere Giovanni.

Il tutto, poi, è stato colorito grazie all’ausilio di epiteti particolarmente espliciti e offensivi. Il pensiero di Alessandro, però, è quello condiviso dalla maggior parte dei telespettatori. In molti si sono scagliati contro Giovanni Ciacci reputandolo una persona davvero insensibile e poco empatica. L’ex concorrente, una volta entrato in studio, ha provato a manifestare il suo punto di vista, dichiarando di non essersi reso conto del disagio profondo vissuto da Marco Bellavia. Le sue dichiarazioni, però, non hanno molto convinto il pubblico da casa, che ha continuato a restare fermo sulle proprie opinioni.