Marco Bellavia vendetta dopo il GF Vip: ecco la strategia di una concorrente (VIDEO)

L’uscita dalla casa del GF Vip di Marco Bellavia non è rimasta impunita. La produzione del reality show ha già provveduto a punire alcuni concorrenti mediante la squalifica e altri attraverso un televoto flash.

Questo, però, non sembra bastare ad alcune persone che sono state vicine a Marco. Tra di queste c’è Antonella Fiordelisi, la quale è stata tra le poche a provare a venire in contro all’ex concorrente. A tal proposito, Antonella ha dichiarato che presto metterà in atto una strategia alquanto vendicativa.

La vendetta di Antonella dopo l’uscita di Marco Bellavia dal GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, i concorrenti si sono lasciati andare a dei commenti volti a definire il loro punto di vista sulla questione Marco Bellavia. Tra di essi, soprattutto, Antonella Fiordelisi si è mostrata particolarmente indignata per il comportamento assunto da alcuni compagni d’avventura. Antonella è stata una delle pochissime a dare manforte a Bellavia, cercando di offrirgli una spalla su cui piangere e appoggiarsi.

Proprio in virtù di questo, dopo la messa in onda, la giovane ha dichiarato guerra ad alcuni coinquilini. Nello specifico, la ragazza ha ammesso che il suo obiettivo primario in casa è quello di vendicare l’uscita di Marco Bellavia. A tal proposito, ha detto che adopererà una strategia finalizzata a buttare fuori dalla casa tutte le persone che lo hanno trattato male e lo hanno ignorato.

Ecco le prossime teste che salteranno

Dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini mediante squalifica e quella di Giovanni Ciacci per volere del pubblico, pare che ci saranno molte alte teste pronte a saltare. Antonella Fiordelisi, infatti, ha detto di avere intenzione di vendicare l’uscita dal GF Vip di Marco Bellavia mandando in nomination tutti quelli che l’hanno ignorato e trattato male. La prima che dovrà finire al televoto è Gegia.

Anche lei si è mostrata poco propensa a comprendere il malessere di Marco e anche durante la diretta di ieri sera ha commesso delle gaffe che sono state riprese anche dal conduttore. Nel calderone, però, sono stati tirati in ballo anche altri protagonisti, come ad esempio Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti. Anche Wilma Goich è stata piuttosto criticata e Charlie Gnocchi, malgrado fosse un amico di Marco. Insomma, a quanto pare, nell’arco di queste settimane potrebbe compiersi una vendetta molto pesante.