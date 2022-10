Ginevra Lamborghini sommersa dagli insulti dopo il GF Vip: costretta a prendere una decisione estrema

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dalla casa del GF Vip a causa delle gravissime frasi pronunciate sul bullismo e su Marco Bellavia. Tale provvedimento era davvero inevitabile e il pubblico da casa non ha potuto non gioire della notizia.

Molti utenti del web, come era prevedibile, si sono scagliati contro di lei muovendole delle accuse piuttosto forti. Proprio in virtù di questo, la sorella di Elettra è stata costretta a prendere una decisione estrema.

La disperazione di Ginevra Lamborghini

Dopo l’uscita mediante squalifica dalla casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini si sta trovando ad affrontare la tanto temuta gogna mediatica. Quando alla giovane è stata data la notizia della squalifica, è scoppiata in lacrime. Ginevra ha avuto una reazione estrema in quanto si è seduta a terra ed ha cominciato a disperarsi. Tra le tante cose dette, però, la giovane ha ammesso di essere molto preoccupata per quello che avrebbe dovuto affrontare al di fuori.

La ragazza era perfettamente consapevole che, una volta uscita, il popolo del web non avrebbe avuto pietà per lei e avrebbe cominciato ad offenderla con insulti e accuse molto forti. Ebbene, come era facile immaginare, le cose sono andate esattamente in questo modo. Il profilo Instagram della giovane, infatti, è stato preso d’assalto dai telespettatori del programma, i quali hanno mosso contro di lei pesanti insulti.

La decisione presa dopo il GF Vip

Lo staff di Ginevra Lamborghini non pubblica contenuti sul suo account Instagram da diversi giorni, tuttavia, gli utenti si sono riversati al di sotto di post vecchi per insultare la ragazza. Da questo ne è conseguita una presa di posizione netta da parte dell’ex concorrente del GF Vip. Ginevra, infatti, ha deciso di bloccare i commenti degli ultimi suoi post di Instagram.

A quanto pare, la giovane non è riuscita a sopportare il peso delle critiche, al punto da chiudersi in se stessa. Per il momento, la protagonista non è ancora intervenuta sui social in nessun modo. Molto probabilmente, si sta prendendo questo tempo per riflettere su quanto accaduto e sul come comportarsi nei giorni a seguire rispetto a questa situazione. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se e in che modo commenterà tutto quello che è successo.