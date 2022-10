Marco Bellavia rompe il silenzio dopo il caso al GFVip: parole commoventi

Non ha perso tempo per dire la sua Marco Bellavia dopo quanto gli è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip

Ha sucitato molto interesse e indignazione quello che è successo a Marco Bellavia nei giorni scorsi. Il concorrente, che ha confermato di essere depresso non è stato capito dai suoi inquilini tanto da farlo finire in un vortice.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, ha gettato la spugna e dopo un lungo pianto liberatorio in confessionale ha voluto mollare. La sua decisione di andare via, dopo essere stato bullizzato da tutti, ha scatenato il popolo web che ha subito chiesto la squalifica di molti personaggi all’interno della casa.

Marco Bellavia dice la sua dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Ieri sera, durante la diretta del reality, Alfonso Signorini gli ha dato una bella lezione di vita, dando però l’ultima parole ai telespettatori. Quest’ultimi dopo l’eliminazione di Ginevra Lamborghini hanno deciso di mandare via, con un televoto lampo Giovanni Ciacci… Ma cosa ne pensa oggi Marco Bellavia? Dopo aver visto la puntata?

Poche ore fa l’ex gieffino ha rotto il silenzio e ha detto la sua su quanto successo in casa. A rendere note le sue parole il noto portale tvBlog. Parole eloquenti, le sue, e piene di amore nonostante tutto quello che ha subito in casa. “Educazione, lealtà, condivisione… in cambio di…?”. Questo è quello che si sta chiedendo in queste ore Marco Bellavia. Il conduttore non sta vivendo un momento facile, da tempo soffre di depressione ma con questa esperienza pensava non solo di raccontare il suo vissuto ma di voltare pagina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Bellavia official (@bellaviamarco)

Il pubblico non perdona

Ancora una volta Marco Bellavia ha mostrato di essere superiore agli altri e di essere stato soprattutto una persona vera che nonostante le sue debolezze ha deciso di mettersi in gioco.

Nessuno lo ha capito, anzi, alcuni hanno davvero esagerato nei suoi riguardi. Il pubblico questa volta non ha perdonato, da giorni chiede l’eliminazione di tutti. Qualcun altro ha definito questa pagina di televisione un vero schifo e un vero fallimento della società.