Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 ottobre: Matilde va contro Adelaide?

Le anticipazioni della puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che tra Matilde e Adelaide potrebbe esserci un colpo di scena inatteso. L’intervista di Stefania verrà trasmessa in tv e tutti saranno sintonizzati dinanzi il televisore per ascoltarla.

Maria, intanto, avrà creato i suoi bozzetti e li mostrerà ad alcune esponenti del grande magazzino. Alcune ne resteranno completamente estasiate, mentre altre bocceranno completamente le idee della giovane.

Anticipazioni 6 ottobre: l’incontro con Fumagalli va male

Nel corso della puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania si renderà conto dell’errore commesso verso Marco durante la presentazione del suo libro. Non citarlo nei ringraziamenti, infatti, è stata una cosa davvero spiacevole a cui adesso è necessario trovare rimedio. A tal proposito, la fanciulla si adopererà per riuscire a farsi perdonare dal suo fidanzato.

Adelaide. dal canto suo, metterà in pratica una strategia per aiutare Marcello. Le cose, però, non andranno esattamente nel modo sperato e ci saranno degli imprevisti. In particolar modo, infatti, vedremo che l’incontro con il banchiere Fumagalli prenderà una piega del tutto inaspettata. Al grande magazzino, intanto, vedremo che Maria mostrerà i suoi bozzetti ad alcune protagoniste. La loro reazione si rivelerà inaspettata.

Matilde si opporrà ad Adelaide al Paradiso delle signore?

In particolar modo, nella puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Paola rimarrà piacevolmente colpita dal lavoro svolto da Maria. Di parere diametralmente opposto, invece, sarà Flora, la quale si mostrerà ostile. Matilde, invece, sarà tra quelle a rimanere colpita positivamente dall’operato della fanciulla, che infatti verrà invogliata a continuare su questa strada. Intanto, vedremo anche che si paventerà il rischio di non riuscire a produrre il capo di punta in quanto Flora non riuscirà a reperire la stoffa che aveva scelto.

L’unica persona che potrebbe fare la differenza in questa situazione così complicata sarà Matilde. La donna, però, nel caso in cui dovesse fare realmente qualcosa per aiutare la donna, si metterebbe inevitabilmente contro Adelaide. Che cosa deciderà di fare? Penserà al bene del Paradiso andando contro all’amicizia con la contessa, oppure deciderà di privilegiare questo legame? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, tutti i membri del grande magazzino saranno sintonizzati alla tv per assistere all’intervista di Stefania sulla presentazione del suo nuovo libro.