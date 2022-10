Gerry Scotti festeggia il grande traguardo: “Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta”

Il popolare conduttore di Caduta Libera festeggia il grande traguardo: cosa è successo?

Durante la puntate in onda ieri sera di Caduta Libera, Gerry Scotti lo aveva già annunciato. Oggi il popolare conduttore Mediaset, amatissimo da tutti, festeggia la messa in onda di 1000 puntate.

Un traguardo importante che comunque è stato raggiunto con difficoltà e determinazione. Tutto è iniziato pochi anni fa, quando partiti per Barcellona insieme alla produzione hanno deciso di dare via a questo nuovissimo game show, diventato un successo fin da subito. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto sul proprio account ufficiale.

Gerry Scotti felice per il grande traguardo raggiunto

Gerry Scotti sicuramente in queste ore starà festeggiando con tutta la tropue di Caduta Libera. Il programma è stato lanciato 7 anni fa e fin dal primo giorno ha riscosso un ottimo successo.

Il conduttore con la sua simpatia e la propria professionalità è amato da tutti e a confermarlo lo sono proprio i suoi ascolti.

Queste le sue parole, scritte accanto ad una foto pubblicata direttamente sul proprio account Instagram ufficiale: “Ce l’abbiamo fatta, non è stato facile: Caduta libera,1000 puntate. Grazie a tutti voi e grazie ai nostri telespettatori!, ha scritto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Come e quando è nato Caduta Libera

Caduta Libera prende spunto da un programma israeliano e all’inizio della messa in onda è stato registrato negli studi dell’emittente spagnola Antena 3 a Barcellona.

Inizialmente andava in onda dal lunedì al sabato mentre dalla settimana successiva va in onda anche di domenica per poi andare in onda dalla domenica al venerdì (saltando quindi il sabato).

Questa prima edizione si conclude venerdì 26 giugno dopo 48 puntate e lascia il posto da lunedì 29 alle repliche di Avanti un altro.

Da allora, dopo la pausa estiva di tre mesi, Gerry Scotti è sempre tornato in onda come di consueto a settembre. Un successo clamoroso che nemmeno lui si aspettava. Come tutti sanno a far impazzire i telespettatori è il mistero della botola.