Sonia Bruganelli smaschera Sara Manfuso: ecco il video in cui parlava male di Bellavia (VIDEO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip c’è stato uno scontro piuttosto acceso anche tra Sonia Bruganelli e Sara Manfuso. La prima ha accusato la concorrente di essere stata poco empatica nei confronti del compagno d’avventura.

Sara, però, si è fortemente risentita ed ha dichiarato il contrario, respingendo tutte le accuse dell’opinionista. In queste ore, allora, Sonia ha voluto smascherare Sara portando alla luce un video in cui si sente palesemente che parla male di Marco.

Lo scontro tra Sara e Sonia al GF Vip

Che Sonia Bruganelli non nutra molta simpatia nei riguardi di Sara Manfuso è cosa, ormai, nota. Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, infatti, le due donne si sono pesantemente scontrate. L’opinionista ha colto la palla al balzo per dare alla sua interlocutrice della persona poco empatica per come si è comportata con Marco. A suo avviso, Sara farebbe di tutto per uscire sempre pulita quando, in realtà, non è affatto come vuole far credere.

La Manfuso ha respinto tutte le accuse dicendo che, invece, era stata tra i pochi a mostrare il suo sostegno nei riguardi di Marco. Dopo un dibattito piuttosto acceso, poi, la questione è passata in secondo piano, ma Sonia non ha dimenticato. La Bruganelli, infatti, in queste ore ha recuperato un video attraverso i social in cui si sente palesemente Sara parlare molto male di Marco, adoperando dei termini piuttosto forti.

La Bruganelli smaschera la Manfuso: video incriminato

Sonia Bruganelli ha condiviso il video in cui Sara Manfuso si sfoga con Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis e parla malissimo di Bellavia. A tal proposito, la donna ha spiegato che tutti in casa non sopportassero Marco, pertanto, lei si era avvicinata per parlargli e per dirgli come stessero le cose. Sara, infatti, ha consigliato a Marco di uscire in quanto quella del GF Vip non è una casa di cura.

Nel raccontare questo aneddoto ai suoi coinquilini, Sara si è lasciata andare a dei ghigni ilari e compiaciuti per il modo duro con cui ha risposto a Marco. I suoi compagni d’avventura non hanno fatto altro che appoggiarla e incoraggiare il suo comportamento. Sonia ha commentato tale video dicendo che questa sarebbe la donna così perbene che decanta di essere sensibile ed empatica. Come replicherà Sara?