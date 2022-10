Uomini e Donne: Maria de Filippi commette un gesto clamoroso “Non era mai successo”

Maria De Filippi ha lasciato tutti i fan senza parole, commettendo un gesto mai fatto prima

Tutto è accaduto nella puntata in onda il 3 ottobre di Uomini e donne su Canale 5. La conduttrice Mediaset dopo aver assistito per l’ennesima volta agli scatti “strani” di Riccardo Guarnieri, ha deciso di prendere una posizione.

Tutto è accaduto dal un forte battibecco tra il cavaliere tarantino e il nuovo corteggiatore di Ida Platano. La discussione stava per terminare addirittura in rissa, tanto che la stessa Platano si è alzato per cercare di calmare i toni cercando nello stesso tempo lo sguardo di Maria per farla intervenire.

Trono over, scatta la rissa: Maria interviene

Non è stato un bel momento televisivo quello che abbiamo visto noi telespettatori e amanti di Uomini e donne, ieri pomeriggio. Quello che è successo ha lasciato sgomenti il pubblico a casa che subito si è rivolto sui social dicendo la sua.

In tanti hanno chiesto a Maria di evitare che queste cose accadono ma soprattutto hanno invitato a Riccardo a smetterla di essere così possessivo nei confronti di Ida dato che ad oggi non hanno nessuna relazione. A far perdere la testa al cavaliere tarantino un “suggerimento” da parte di Claudio.

E’ bastato solo questo per accendere la miccia e far scattare la rissa… La De Filippi poi ha chiesto allo stesso Guarnieri, dopo qualche minuto di chiedere scusa al suo “rivale” in quanto è una persona adulta e non un ragazzino di 12 anni.

Anche in questo caso Maria ha dovuto ripeterlo almeno tre volte prima che i due si scambiassero un gesto di pace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni 😎 (@uominiedonneclassicoeover)

Uomini e donne: Il gesto di Maria De Filippi lascia tutti senza parole

Dopo quello che è accaduto a lasciare senza parole è stato il gesto di Maria De Filippi. Ida e Riccardo hanno avuto l’ennesimo battibecco terminato poi in un abbraccio e in un ballo. Maria De Filippi arrivati a questo punto è intervenuta anche lei scendendo le scale e invitando Claudio a ballare insieme. Un gesto mai commesso prima.