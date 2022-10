Uomini e Donne spoiler puntata 5 ottobre: Ida e Riccardo ci ricascano

Nella puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne continueremo ad assistere a delle aspre discussioni tra gli esponenti del trono over. I più giovani sono solo all’inizio e, tranne il trono di Federica Aversano, che si sta rivelando un po’ più movimentato, tutti gli altri sono estremamente tranquilli.

L’attenzione, dunque, si focalizzerà molto di più sul trono over. In studio torneranno ad esserci discussioni molto accese tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma non mancheranno le intromissioni di Armando. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Apre liti a Uomini e Donne

Mercoledì 5 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che Ida e Riccardo torneranno a rendersi protagonisti di una discussione piuttosto accesa. La scorsa volta i due sembravano averci messo una pietra sopra al loro rapporto, al punto da scambiarsi anche un abbraccio molto sentito e ballando insieme. Tutto sembrava essere archiviato, ma le cose non sono andate esattamente in questo modo.

Dopo quella specie di riappacificazione, infatti, i due hanno cominciato a discutere nuovamente. Nella puntata di oggi, infatti, non mancheranno le accuse e i diverbi. I due ritorneranno ad attaccarsi reciprocamente e a rivangare il passato, facendo spazientire anche i presenti in studio. Specie Armando non potrà non intervenire sulla faccenda. Il cavaliere, però, si scontrerà duramente soprattutto con Alessandro.

Spoiler 5 ottobre: fine tra Alessandro e Roberta

Nel corso della puntata del 5 ottobre di Uomini e Donne, infatti, vedremo che si parlerà anche di Alessandro e Roberta Di Padua. I due hanno deciso di uscire insieme per approfondire la loro conoscenza. Le cose, però, non sono andate esattamente nel migliore dei modi durante l’esterna. Una volta in studio, infatti, i due spiegheranno di non essere fatti l’uno per l’altra, pertanto, decideranno di non frequentarsi più.

Roberta, però, non abbandonerà il programma, ma rimarrà in studio nella speranza di incontrare qualcuno che sia realmente in grado di farle perdere la testa e viceversa. La puntata in questione, poi, verrà animata anche da un aspro diverbio tra Armando Incarnato e Alessandro. I due non nutrono reciproca simpatia, pertanto, non esiteranno a scontrarsi duramente. Per quanto riguarda sempre gli esponenti del trono over, poi, vedremo che per Gemma arriverà anche uno spasimante nuovo. Deciderà di tenerlo o farà la stessa fine del precedente?