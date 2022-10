Marco Bellavia, ancora bullismo nei suoi confronti: Cristina quaranta rischia grosso

A quanto pare, gli inquilini del Grande Fratello Vip non hanno imparato la lezione e continuano a scagliarsi contro Marco Bellavia. Cristina Quaranta usa parole che le persone del web non lasciano andare: Ecco cosa è stato detto

Marco Bellavia è ancora il nome citato e discusso in casa del Grande Fratello Vip. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare e sperare di vedere, non sono tutte parole di intimità e pentimento. Il lungo sfogo di Alfonso Signorini, l’indignazione di commentatori e gente di internet, non sembra essere ben compreso dai concorrenti che sono rimasti a gareggiare pur di vincere.

Già durante la diretta, molti di loro, come Gegia, Wilma Goich e lo stesso Giovanni Ciacci, non hanno mostrato il minimo disagio per quanto accaduto, né si sono scusati troppo con Marco per l’attuale situazione infelice e per nulla tranquilla. Anche la squalifica e la disperata risposta di Ginevra Lamborghini non sono bastate.

La giovane ereditiera ha ammesso senza vergogna di essere terrorizzata da quello che le è successo d’ora in poi seguendo le sue parole. Dopo la puntata, i gieffini ha inevitabilmente continuato a commentare la diretta e tutto ciò che ne è seguito. Peccato che abbiano perso un’altra occasione per rimanere in silenzio.

Ancora a Marco Bellavia: Questa volta Cristina Quaranta è nell’occhio del ciclone

In queste ore all’interno del Gf Vip 7, pochi hanno dimostrato di pentirsi veramente e di subire conseguenze morali dopo il ritiro di Marco Bellavia. Luca Salatino e George Ciupilan si sono lasciati piangere disperati in giardino.

Presumibilmente a causa dello stress della scorsa notte e del ruggito del pubblico che li aveva incriminati in studio per quasi tutto il tempo di trasmissione, non hanno potuto farne a meno non appena si sono svegliati. Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi non l’hanno presa molto bene, e Amaurys Perez, che stamattina sembrava stanco e provato da questa spiacevole situazione.

Quindi, per Cristina Quaranta, non è stato proprio così. L’ex volto di Non è la Rai ha continuato a infangare” sull’immagine e sul nome di Marco Bellavia, incurante delle ramificazioni che potrebbe avere lei, ne preoccupandosi di Marco al di fuori della Casa. Menzionando che pensava che il suo comportamento in piscina fosse troppo “euforico”, ha ammesso che si stava comportando “da scemo” e che lo avrebbe felicemente annegato.

Apparentemente non si è imparata alcuna lezione, gli adulti hanno perseverato siano persone non più giovani, magari dei genitori di ragazzi all’esterno della casa, rende la cosa ancora più triste e grave.