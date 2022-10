GF Vip caso Marco Bellavia: ecco perché gli altri concorrenti non sono stati squalificati

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, durante la scorsa puntata del reality show è stata squalificata Ginevra Lamborghini per come si è comportata nei riguardi di Marco Bellavia. In molti, però, si aspettavano che tale provvedimento potesse riguardare anche altri membri del cast, ma così non è stato.

In queste ore è arrivata una spiegazione volta a mettere in evidenza il perché Alfonso Signorini non ha potuto squalificare anche altri concorrenti che hanno assunto comportamenti discutibili nel trattare la faccenda.

Polemica per la mancata squalifica di alcuni concorrenti del GF Vip per il caso Marco Bellavia

Molti telespettatori si aspettavano una vera e propria mattanza nella scorsa puntata del GF Vip a causa di quello che è accaduto a Marco Bellavia. La produzione, però, ha deciso di squalificare solo Ginevra Lamborghini, la quale si è resa protagonista di frasi gravissime sul bullismo. Altri esponenti, quali Gegia, Wilma Goich, Giovanni Ciacci, Gene Gnocchi, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti, invece, non sono stati investiti da tale provvedimento.

Alcuni di loro sono semplicemente finiti in nomination dando al pubblico la possibilità di eliminarne solo uno, che è stato Ciacci. Ebbene, dietro questa scelta non si cela un atto di buonismo da parte degli autori del GF Vip, ma ci sono ragioni bel più precise. In particolare, infatti, la produzione è stata obbligata a non poter squalificare altri concorrenti a causa del regolamento.

Ecco svelati i motivi dei mancati provvedimenti per alcuni vip

La squalifica, infatti, è il provvedimento disciplinare più estremo che gli autori sono tenuti ad applicare nel caso in cui un concorrente violi uno degli aspetti previsti dal regolamento. Questo, ad esempio, accade in caso di bestemmia esplicita, discriminazioni raziali, di genere o di ogni altro tipo, comportamenti aggressivi e altro. Assumere un comportamento discutibile, non contravvenendo esplicitamente ad una delle regole sopracitate, dunque, non può essere oggetto di squalifica.

Il rischio, infatti, è che il concorrente interessato da tale provvedimento potrebbe ricorrere a vie legali per fare ricorso, ponendo il programma in una situazione difficile. A dare queste informazioni è stato il giornalista Valerio Palmieri durante l’ultima puntata di Casa Chi. In tale occasione, infatti, è stato trattato il tema dell’uscita dal GF Vip di Marco Bellavia e sono state date delle spiegazioni a riguardo. Ad ogni modo, anche se non sono stati squalificati, i concorrenti colpevoli di aver assunto comportamenti errati saranno sicuramente puniti dal pubblico da casa.