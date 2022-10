Pretelli e Codegoni contro il GF Vip, dure parole contro i concorrenti: “Senza umanità” (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata pubblicata di Casa Chi, Sophie Codegoni e Pierpaolo Pretelli si sono duramente scagliati contro i concorrenti di questa edizione del GF Vip. L’oggetto della discussione è stato, chiaramente, l’affaire Marco Bellavia.

I due ex gieffini hanno espresso la loro opinione in merito a quanto accaduto ed hanno pronunciato frasi davvero molto forti contro la maggior parte dei concorrenti di questa edizione. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno detto.

Gli attacchi si Pretelli e Codegoni contro i concorrenti del GF Vip

Sophie Codegoni e Pierpaolo Pretelli sono stati concorrenti di precedenti edizioni del GF Vip. La prima è attualmente conduttrice del format on-line Casa Chi, mentre il secondo conduce insieme a Soleil Sorge il GF Vip Party. La scorsa puntata del format condotto da Sophie ha visto come protagonista proprio il fidanzato di Giulia Salemi. Il ragazzo è stato chiamato ad esprimere la sua opinione in merito a quanto accaduto all’interno del reality show la scorsa puntata.

Il giovane si è detto assolutamente spiazzato dal comportamento assunto dalla maggior parte dei concorrenti del reality show nei confronti di Marco Bellavia. Quasi tutti hanno dimostrato di non avere un briciolo di empatia e umanità nei confronti del protagonista in difficoltà. Pierpaolo, poi, non ho potuto fare a meno di fare un paragone con l’edizione a cui prese parte lui. In tale occasione, infatti, anche se c’erano delle normali rivalità, tutti si sono sempre comportati come una vera famiglia.

Il paragone con le precedenti edizioni

A tal proposito, Pierpaolo ha riportato l’esempio della morte del fratello di Dayane Mello. In tale occasione, infatti, malgrado le rivalità, tutti i concorrenti si sono stretti al suo dolore. Della stessa idea di Pretelli è stata anche la Codegoni, chi ha preso parte all’edizione dell’anno scorso del GF Vip. Anche lei, infatti, ha reputato molti concorrenti di quest’anno davvero privi di umanità.

Inoltre, entrambi si sono trovati d’accordo su un punto. I Vip non sono stati neppure bravi ad adoperare una strategia. Essendo dinanzi alle telecamere, infatti, avrebbero potuto “fingere” empatia e interesse per Marco proprio per fare bella figura davanti alle telecamere e per dare il buon esempio a casa. I protagonisti, invece, non sono stati capaci neppure ad adoperare un comportamento del genere che, quanto meno, sarebbe stato politicamente corretto.

