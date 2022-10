Antonino Spinalbese può mandare in crisi Belen e Stefano: “cosa ha in mente al GF Vip”

Il gieffino potrebbe mettere in crisi la storia d’amore tra Belen e Stefano del Martino? Si!

Antonino Spinalbese è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha deciso di prendere parte al programma e molto probabilmente ha preso questa decisione per farsi conoscere meglio.

Fino ad oggi era conosciuto solo come per essere il fidanzato di… e l’ex di…, ora però all’interno della casa si sta mostrando per come è realmente.

Il pubblico, almeno per adesso sembra apprezzarlo e ha apprezzato soprattutto quando ha parlato di Lune Maria, avuta da Belen e del rapporto che ha oggi con la Rodriguez. Ma perchè potrebbe mettere in crisi la storia tra la modella e il ballerino napoletano?

GFVIP: Antonino Spinalbese innamorato pazzo di sua figlia

E’ durata poco più di un anno la storia d’amore tra Spinalbese e la Rodriguez. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, che purtroppo non ha avuto un buon seguito. Dalla loro storia è nata anche una bambina, Luna Marie che il noto hair stylist ama da morire.

A confessato è stato lui stesso di recente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il giovane ha spiegato che la nascita della sua prima bambina lo ha cambiato molto e ha capito che ad oggi è l’unica donna che ama nella sua vita. Motivo per cui non riuscirebbe a vivere nessuna storia con un’altra persona.

Secondo alcuni rumors, la decisione del ragazzo di far parte del programma di Alfonso Signorini non è stata ben vista da Belen. Pare, infatti, che i due avrebbero anche discusso su questa scelta di Spinalbese.

Perchè potrebbe mandare in crisi Belen e Stefano

Antonino si è sempre mostrato poco amante della televisione e dei pettegolezzi. Motivo per cui fino ad oggi ha vissuto quasi nell’ombra sottolineando anche che è un mondo totalmente nuovo per lui.

Questo sarebbe stato anche il motivo per cui con Belen è finita:” vedevano le cose in maniera completamente diversa”. Perchè allora ha deciso di partecipare al GFVIP? Qualcuno ha pensato che Spinalbese dopo la rottura con la Rodriguez abbia voluto darsi una seconda possibilità mettendosi in gioco così e dandosi la possibilità di farsi conoscere realmente.

Intanto, da casa il pubblico non aspetta altro, ma vorrebbe anche sapere cosa l’abbia spinto ad allontanarsi per sempre da Belu. Tutti, insomma si attendono che Antonino parli e che racconti come sono andate le cose… Ovviamente, se questo accadrebbe, potrebbe mandare in crisi Belen e Stefano con rivelazioni scottanti.