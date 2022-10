GF Vip 7: ecco com’era Elenoire Ferruzzi prima di diventare come oggi

Chi era e come era Elenoire Ferruzzi prima di diventare famosa e di prendere parte al GF Vip

Vi siete mai chiesti come’era Elenoire Ferruzzi prima della chirurgia? Possiamo dirvi completamente diversa da oggi. La prima cosa da dire è che prima di diventare Elenoire si chiamava Massimo. Oggi ha 46 anni ed è nata il 24 giugno 1976, sotto il segno del Cancro, a Varese.

Sappiamo che è laureata in lettere e che, per un certo periodo, ha lavorato anche come insegnante in una scuola privata. Ad un certo punto della sua vita, ha però abbandonato il lavoro in quanto si era venuta a creare una situazione sgradevole, visto che gli uomini continuavano a chiederle il numero per uscire.

Elenoire Ferruzzi chi era prima di diventare famosa

Oggi Eleonire Ferruzzi dopo un lungo percorso di trasformazione iniziato a 16 anni è una donna. Come si può notare dalle immagini e dai video, ancora adesso ha un rapporto fisso con la chirurgia estetica e, in più di un’occasione, ha ammesso di ricorrere ancora ai “ritocchini” per continuare a piacersi.

La gieffina è diventata famosa per le sue ospitate nei locali più in voga di Milano e anche per i suoi continui attacchi a Barbara D’Urso, che non si è fatta scrupoli a definire “una ricattatrice ignobile e volgare”.

La grande popolarità però è arrivata lo scorso anno. Elenoire ha contratto il Codiv in una forma molto grave. La Ferruzzi ha rischiato di perdere la vita, tanto da restare in coma per più di quattro mesi.

La guerra contro i pregiudizi

Elenoire Ferruzzi è stata scelta volutamente da Alfonso Signorini, come partecipante al reality. Il conduttore ha deciso di ingaggiarla per abbattere quel uri di pregiudizi che avvolge ancora oggi la nostra società.

Pregiudizi che la trans ha vissuto sulla sua pelle e che vive ancora oggi. Parlando dei tempi della scuola, la Ferruzzi ha raccontato che veniva bullizzata dai compagni di classe, ma anni dopo si è presa la sua “rivincita”, visto che quando era già una donna completa ci ha fatto l’amore con quei bulli e loro non l’hanno riconosciuta.