GF Vip, una concorrente ha tentato il suicidio: ecco chi e perché

Momento di confessioni nella casa del GF Vip, una concorrente, infatti, ha rivelato di aver tentato il suicidio. La persona in questione ha spiegato che aveva poco più di 16 anni quando, improvvisamente, si trovò ad affrontare un periodo decisamente buio della sua vita.

La giovane non aveva più motivazioni a suo avviso per andare avanti, pertanto, aveva deciso di togliersi la vita. Vediamo di chi si tratta e che cosa ha rivelato a riguardo di questa orribile pagina della sua vita.

Ecco chi è la concorrente che ha pensato al suicidio e i motivi

Una concorrente del GF Vip ha rivelato da poco di aver tentato il suicidio. La protagonista di questa confessione allucinante è stata Nikita Pelizon. La giovane si è confidata con Wilma Goich ed ha tirato fuori degli scheletri nell’armadio parecchio dolorosi. A tal proposito, la donna ha rivelato che aveva 16 anni quando si è trovata a fare i conti con una realtà che non le piaceva affatto. Questo, dunque, l’ha spinta a progettare la sua morte.

La giovane è entrata molto nel dettaglio rivelando che avesse preparato anche tutto l’occorrente che le sarebbe servito per togliersi la vita. Proprio mentre era a un passo dal farlo, però, è stata salvata da una persona a lei vicina. Grazie a tale intervento, Nikita ha potuto continuare a vivere e, poco alla volta, è tornata a sorridere e ad apprezzare tutte le cose meravigliose della sua esistenza.

Pubblico del GF Vip spiazzato dal racconto di Nikita

Nel corso del suo sfogo, la concorrente del GF Vip ha ammesso di aver pensato al suicidio in quanto stava attraversando un periodo davvero difficile contraddistinto da tante delusioni e incomprensioni. Per fortuna, però, un angelo l’ha salvata e adesso può solo che essergliene grata in quanto ha la possibilità di vivere tutto ciò che sta vivendo, tra cui questa splendida esperienza.

Il racconto di Nikita è stato davvero drammatico, al punto da lasciare stupiti anche i telespettatori del reality show, che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra. Forse, proprio a causa di tutto quello che ha vissuto, Nikita è stata una delle pochissime a mostrare un po’ di empatia nei confronti di Marco Bellavia per il difficile momento che stava affrontando. Il pubblico, in ogni caso, è rimasto molto colpito dal suo racconto e in molti non hanno potuto fare a meno di commentare la cosa sui social.