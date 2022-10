Il Paradiso delle signore trama 7 ottobre: Stefania riceve un atteso telegramma

La puntata del 7 ottobre del Paradiso delle signore si preannuncia molto interessante. Nello specifico, vedremo che Stefania rimarrà spiazzata da un telegramma molto atteso, riguarderà sua madre.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Marcello verrà convocato a Villa Guarnieri da Adelaide. La contessa ha intenzione di parlargli di una cosa decisamente importante. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Buone notizie per Marcello al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 7 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello riceverà una telefonata dal maggiordomo di Villa Guarnieri. La persona in questione informerà il giovane circa il fatto che la contessa ha urgente bisogno di parlargli. Successivamente, poi, vedremo che il ragazzo raggiungerà Adelaide per scoprire cosa ha da dirgli. Ebbene, a tal proposito vedremo che la contessa gli darà una splendida notizia. Marcello è stato assunto per il suo primo lavoro come collaboratore di uno dei banchieri più influenti d’Italia.

Il ragazzo, chiaramente, non potrà che essere estremamente felice di questa notizia. Su di un altro versante, poi, vedremo che Stefania parlerà con sua madre e le dirà di tutti gli sforzi che sta facendo affinché la donna possa uscire di prigione. Dopo la conversazione con la figlia, in Gloria si riaccenderà una piccola speranza. Tra Matilde e Vittorio, intanto, ci sarà un colpo di scena.

Spoiler 7 ottobre: il telegramma tanto atteso

La donna, infatti, accetterà di risolvere i problemi che si sono verificati al Paradiso delle signore, anche se questo potrebbe portarla ad un conflitto con Adelaide. La protagonista, inoltre, vorrà non rendere pubblica la cosa, ma Marco verrà a sapere tutto. Il ragazzo, allora, nella puntata del 7 ottobre, vedremo che ne parlerà con Vittorio. Conti non potrà fare a meno di restare piacevolmente colpito dal comportamento di Matilde.

Veronica, nel frattempo, sarà in attesa che la Sacra Rota annulli il matrimonio di Ezio. Solo dopo che questo si sarà verificato, la dama potrà convolare a nozze con l’amore della sua vita. Intanto, Stefania rimarrà spiazzata dalla ricezione di un telegramma. Si tratta di una notizia molto importante. Gloria è finalmente libera, la donna potrà uscire di prigione in quanto ha ottenuto la grazia. La notizia, chiaramente, lascerà Stefania senza parole e con il cuore colmo di gioia. Adesso non resta che informare tutti.