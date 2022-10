Cristel Carrisi lo strano incontro le riempie il cuore: lei, Al bano e Romina senza parole

Cristel Carrisi è apparsa al settimo cielo dopo uno strano ed emozionante incontro

A postare questo particolare e dolcissimo scatto è stata una fanpage dedicata a Cristel Carrisi. La figlia di Al Bano come tutti sanno non vive più in Italia da diverso tempo, ma si è trasferita in Croazia dove vive insieme a Davor e i suoi bambini.

A quanto pare, però tornata in Italia ha avuto un incontro molto particolare ed inaspettato che le ha riempito il cuore. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Il dramma della famiglia Carrisi

Romina Carrisi insieme a tutta la famiglia da anni piange la scomparsa di Ylenia la sua prima sorella. Le due erano molto legate, e avevano un rapporto davvero speciale.

L’allontanamento della primo genita dei Carrisi è avvenuto nel lontano 1993, quando improvvisamente ha fatto sparire le sue tracce da New Orleans. Da allora un calvario infinito per tutti i familiari.

Non è mai stata ritrovata, anche se sia Al Bano che sua figlia credono che ormai la loro Ylenia sia morta. Diversamente, invece , è il pensiero di Romina Power e Yari, entrambi pensando che la ragazza sia nascosta da qualche parte e abbia paura di ritornare.

Insomma, da quel giorno tutto è cambiato anche il rapporto che ha sempre visto uniti marito e moglie. Nei primi 2000 Carrisi e la Power si sono separati, dicendosi addio per sempre. Piano piano, anche Yari ha preso la sua strada, come del resto anche Cristel che dopo sposata si è trasferita all’estero.

Cristel Carrisi piena di gioia: l’incontro inaspettato le riempie il cuore

E proprio Cristel Carrisi da quando si è unita a Davor ha fatto la scelta di trasferirsi in Croazia e di conseguenza di vedere meno la sua famiglia. Quando può però torna in Italia e porta con se anche i suoi figli.

Come si vede in questa immagine, postata da una fanpage pochi mesi fa è arrivata a Roma e proprio nella Capitale ha incontrato Romina sua sorella e suo padre. Un incontro inaspettato che ovviamente le ha riempito il cuore di gioia.