Grande Fratello Vip, interrotta la diretta: cosa sta accadendo in queste ore

Su Twitter aleggia l’ipotesi della censura ma cosa sta accadendo realmente?

Una mattinata al quanto poco tranquilla quella di oggi del Grande Fratello Vip. Più volte il monitor si è spento e i telespettatori da casa si sono chiesti cosa stesse accadendo. “Ci scusiamo per l’interruzione del programma”, questo è apparso scritto più volte. Ma cosa è accaduto realmente? C’è stata davvero una censura?

In alcuni momenti, la regia ha addirittura preferito mandare in onda degli spezzoni registrati. Su Twitter, BitchyFy è scoppiato subito il caso. In tanti hanno pensato che il GFVip stesse dando la possibilità a Sara Manfuso di uscire dalla casa. A quanto pare però nulla è andato così si è trattato semplicemente di un guasto tecnico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è apparso sui social.

Cosa sta succedendo in queste ore?

Come in molti avranno notato la diretta del Grande Fratello Vip è stata interrotta circa mezz’ora fa. Per alcuni minuti, in video c’era solo il logo del Grande Fratello Vip, poi sono stati mandati in onda degli spezzoni già registrati.

Infine, la diretta è ripartita di nuovo, saltando poi improvvisamente. Arrivati a questo punto la regia ha deciso di mettere direttamente il classico cartello di avviso in modo da far capire agli spettatori a casa che un problema c’era davvero.

“Ci scusiamo per l’interruzione del programma. Le trasmissioni riprenderanno il prima possibile”.

Perchè è saltata la diretta al Grande Fratello Vip

Al momento ancora non sono state rese note le cause di tale guasto ma sicuramente nelle prossime ore sapremo molto di più. Intanto, nello stesso tempo non sono mancate le reazioni degli utenti via social. In molti hanno sperato che stessero uscendo tutti i vipponi dalla casa in modo da chiudere il programma.

Altri invece sono convinti che sia stato tutto un marchingegno della produzione per permettere e coprire la fuga di Sara Manfuso dal reality. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti e magari capire con più precisione cosa mai è accaduto in queste ore.