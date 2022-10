Uomini e Donne puntata del 6 ottobre: nuovi spasimanti e decisioni inattese

Oggi, giovedì 6 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo ad una nuova messa in onda contraddistinta da tanti colpi di scena. In studio si parlerà principalmente degli esponenti del trono over, che sono sempre in grado di creare dinamiche.

Saranno chiamati in causa nuovamente Ida e Riccardo, ma anche Alessandro e Roberta. Per Gemma, invece, ci sarà una gradevole sorpresa, ma il tutto sarà condito dall’esuberanza e dalle accuse di Tina Cipollari, che farà un vero e proprio show.

Liti e decisioni a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 6 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano e Riccardo Guarnieri saranno di nuovo al centro dell’attenzione. I due si lasceranno andare ad una discussione particolarmente accesa. Stessa sorte spetterà anche ad Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due hanno deciso di vedersi per trascorrere una serata in reciproca compagnia.

In studio racconteranno di essere andati a cena insieme, ma entrambi non hanno avuto una buona impressione. Entrambi saranno favorevoli nel dire di voler interrompere la loro conoscenza. Sarà un addio definitivo o ci saranno delle novità? Ad ogni modo, malgrado come siano andate le cose, la Di Padua deciderà di rimanere nel parterre. Venuta in studio solamente per parlare della faccenda inerente Chiara e Davide, la dama ormai è tornata ad essere un’esponente del parterre femminile.

Spoiler 6 ottobre: medico per Gemma

Successivamente, poi, sarà la volta di Gemma Galgani. Per lei arriverà un nuovo spasimante. Il momento romantico, però, verrà interrotto dall’intervento di Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, darà luogo ad uno dei suoi soliti siparietti in quanto dirà che Gemma necessiti di un medico. A tal proposito, infatti, l’opinionista chiamerà un dottore per farla visitare. Inutile dire che il momento sarà molto esilarante.

Nel corso della puntata del 6 ottobre di Uomini e Donne, poi, dovremmo assistere anche al ritorno in studio di Fabio Mantovani e Isabella Ricci. I due si sono conosciuti nella trasmissione lo scorso anno ed hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra. Una volta usciti dalla trasmissione, infatti, hanno deciso di convolare a nozze. Adesso racconteranno come stiano procedendo le cose da quando hanno deciso di abbandonare la trasmissione, a quanto si sono sposati, fino a questi giorni.