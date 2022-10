Uomini e donne anticipazioni: Ida Platano sceglie l’ex fidanzato

Nuove anticipazioni giungono da Uomini e donne: protagonista Ida Platano

Continuano le registrazioni di Uomini e donne e tante sono le novità che riguardano i protagonisti del programma. In particolar modo Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno scatenato di nuovo la curiosità da parte dei fan.

Nelle ultime puntate il cavaliere pugliese è apparso tentennante nei confronti della parrucchiera bresciana. Un tentennamento che non è piaciuto a Maria De Filippi, la quale è stata molto dura nei suoi riguardi. Intanto, tra loro due, al momento pare sia tutto finito e per la dama invece tutto è cambiato.

Uomini e donne, Alessandro si dichiara a Ida Platano

Stando alle news circolate in rete quello che è accaduto nelle ultime registrazioni di Uomini e donne è davvero incredibile. Ida è stata invitata da Alessandro Vicinanza ad uscire. Il ragazzo ricordiamo qualche giorno prima si è visto con Roberta di Padua. La frequentazione tra i due è durata meno di una settimana tanto che la giovane di Cassino arrivata in studio ha subito espresso le sue perplessità sul ragazzo

Secondo lei Alessandro era ancora legato ad Ida sentimentalmente. Una rivelazione che poi è stata confermata dallo stesso ragazzo: “Si Maria sono innamorato di Ida”. All’inizio la Platano è rimasta sulle sue, affermando che non c’era nessuno interesse. Diversamente invece è accaduto dopo, pare che a fine puntata abbia deciso di uscire con lui.

Alessandro e la dama bresciana escono dallo studio insieme

Alessandro Vicinanza si è dichiarato apertamente ad Ida, confessando il suo interesse. Il giovane ha ammesso di essere innamorato e vi voler riprovarci. Una rivelazione che ha lasciato tutti i fan di Uomini e donne a bocca aperta: nessuno poteva crederci.

Anche per Ida all’inizio è sembrato tutto molto strano ma poi alla fine ha deciso di uscire con lui, scegliendo ancora una volta il suo ex fidanzato. Al momento non sappiamo cosa è accaduto in quella esterna ma possiamo solo dire che sono usciti a cena a Roma. Per ora non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.