Perché Mediaset ha interrotto la diretta del GF Vip? Spunta il complotto degli autori

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di constatare, durante la giornata di ieri, su Mediaset Extra c’è stata un’interruzione della diretta del programma. Si è trattato di un episodio alquanto isolato, che non era mai accaduto prima d’ora, specie per la durata dei “problemi tecnici”.

Chi gestisce la rete ha provveduto a scusarsi con i telespettatori paventando motivi legati a problemi di natura tecnica, ma il pubblico da casa non ci ha creduto molto. Il queste ore, infatti, stanno spuntato dei retroscena inaspettati.

Cosa è successo durante l’interruzione della diretta del GF Vip

Ieri la diretta del GF Vip è stata interrotta da Mediaset. Il fatto strano è che il tutto si sia verificato dopo il caos inerente l’affaire Marco Bellavia e, soprattutto, in concomitanza con la denuncia da parte del Codacons.

Attualmente, infatti, la Procura della Repubblica di Roma pare abbia aperto un’indagine volta ad evidenziare e, nel caso, punire alcuni esponenti del reality show per atti di bullismo. In maniera contingente a tutto ciò, gli autori hanno interrotto la diretta del GF Vip, generando subito i sospetti da parte del pubblico.

Il blocco è durato circa 8 ore. Nel momento in cui la linea è ripresa, il pubblico da casa ha assistito all’uscita di Sara Manfuso che, volontariamente, ha scelto di abbandonare il programma. Stando a quanto emerso, pare che la donna abbia sentito il bisogno di andare via in quanto non vuole che il suo nome venga accostato a fenomeni di bullismo. In ogni caso, qual è il vero motivo celato dietro il gesto della produzione?

La presunta strategia di Mediaset con i concorrenti

Stando a quanto emerso dai social, pare che dietro l’interruzione della diretta del GF Vip da parte di Mediaset possa celarsi un “complotto” da parte della produzione. Gli autori, infatti, potrebbero aver sentito l’esigenza di parlare con i vari concorrenti di tutto quello che sta accadendo fuori. A seguito del dibattito, si sarebbe dato luogo ad una strategia comune da adoperare. Trattandosi di una faccenda alquanto spinosa, pare opportuno trattare la cosa in maniera alquanto riservata.

Altri, invece, ipotizzano che gli autori abbiano oscurato la diretta per esortare Sara a non abbandonare il reality show. Altri ancora, tra cui l’influencer Amedeo Venza, ha menzionato una presunta rissa che si sarebbe verificata in casa. Per ovvie ragioni, si sarebbe preferito censurare.