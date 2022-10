GF Vip, Wilma Goich fa una gaffe credendo di aver chiuso il microfono: svelata la strategia (VIDEO)

In queste ore il pubblico ha gli occhi puntati sul GF Vip a causa di una serie di episodi alquanto bizzarri che si sono verificati. A tal proposito, gli utenti del web hanno notato un nuovo increscioso avvenimento che riguarda una gaffe commessa da Wilma Goich.

Nello specifico, la donna credeva di aver chiuso il suo microfono, silenziandolo con la mano ed ha pronunciato una frase alquanto importante. I telespettatori più attenti, però, si sono resi conto di tutto. Vediamo cosa è successo.

La gaffe di Wilma Goich

Come se non bastasse tutto quello che è accaduto ieri nella casa del GF Vip, c’è stato anche un altro episodio degno di nota, ovvero, una gaffe di Wilma Goich. La donna stava parlando con alcuni compagni d’avventura e stava facendo delle confidenze a bassa voce. Ad un certo punto, poi, la donna ha messo la mano sul suo microfono, come se volesse silenziarlo ed impedire ai telespettatori di ascoltare le sue parole.

Questa, oltre che ad essere una cosa non permessa dal regolamento del GF Vip, è stata anche un’operazione alquanto inutile. Il pubblico da casa, infatti, ha udito perfettamente le sue parole. Ebbene, cosa ha detto Wilma di così compromettente? La donna ha detto che fosse giunto il momento di mettersi tutti d’accordo sulle nomination da fare durante la prossima puntata del reality show di Canale 5.

La reazione del pubblico del GF Vip e trattamenti differenziati?

Quella di Wilma Goich è stata una gaffe bella e buona in quanto, sempre secondo le regole del GF Vip, fare dei complotti in fase di nomination è assolutamente vietato. Ognuno dovrebbe votare la persona che ritiene più opportuna, senza sapere quale sia l’intenzione dei compagni d’avventura. Subito dopo la diffusione di tale clip, sul web è scoppiato il caos. Molti utenti si sono scagliati contro la donna e anche contro gli autori che permetterebbero tutto ciò.

Wilma, in effetti, è stata presa di mira anche per un’altra faccenda. Nel caso di Marco Bellavia, infatti, anche lei si è resa protagonista di frasi alquanto discutibili sul concorrente. Tuttavia, durante la scorsa puntata, in cui la faccenda è stata trattata a lungo, della donna non si è affatto parlato. La Goich, infatti, non è finita al televoto come accaduto ad altri quattro coinquilini. Questo sta spingendo molti a credere che a lei sia riservato un trattamento differenziato da parte degli autori.