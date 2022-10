GF Vip, scatta bacio tra due uomini: alcuni concorrenti non ci stanno (VIDEO)

Nella casa del GF Vip è scattato un bacio tra due uomini. Questo avvenimento è stato notato da diversi concorrenti, i quali non hanno potuto fare a meno di reagire e di esprimere la loro opinione a riguardo.

I protagonisti di questo gossip sono Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Quest’ultimo ha sempre dichiarato di nutrire un’attrazione anche piuttosto forte per il compagno d’avventura. Ciò che ha lasciato tutti senza parole, però, è il comportamento di Edoardo.

Il bacio tra due uomini del GF Vip: ecco cosa è successo

Poco ci è voluto affinché nella casa più spiata d’Italia, quella del GF Vip, scattasse il primo bacio ufficiale tra due concorrenti, in questo caso, due uomini. Tutto è cominciato nel momento in cui Alberto De Pisis ha manifestato un certo interesse per il compagno d’avventura Edoardo Donnamaria. Il giovane si è confidato con diversi coinquilini e la voce è arrivata anche all’orecchio del diretto interessato.

Edoardo, allora, approfittando di un momento di goliardia in giardino, si è avvicinato con fare ammiccante al ragazzo ed ha dato luogo ad un balletto sensuale davanti a lui. Successivamente, poi, gli ha preso il volto tra le mani e gli ha dato un bacio sulle labbra. Alberto è rimasto alquanto spiazzato e irrigidito dall’accaduto. Dalle sue espressioni del volto, però, si è inteso che fosse contento di quello che stesse succedendo. (Continua dopo il video)

no vabbe piccino alberto che é cotto di edoardo e deve fare lo gnorri 🥹 #gfvip pic.twitter.com/aR6Hxqgpij — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) October 5, 2022

La reazione sospettosa di alcuni concorrenti

La cosa che molti si stanno domandando adesso, però, è: perché Edoardo ha voluto flirtare con Alberto. Alcuni concorrenti del GF Vip sono intervenuti sulla faccenda ed hanno commentato il bacio che c’è stato tra i due uomini.

Secondo Antonino Spinalbese, Donnamaria starebbe mettendo in pratica solamente una strategia. Il giovane sa perfettamente di piacere ad Alberto, pertanto, lo sta stuzzicando per creare la dinamica.

Anche Amaurys Perez è della stessa idea. L’atleta, infatti, ha detto che prevede un palo in arrivo. Secondo il suo punto di vista, infatti, Edoardo non sarebbe affatto interessato al suo compagno d’avventura, a differenza di quello che, invece, prova Alberto.

Quest’ultimo, infatti, non ha potuto fare a meno di confermare i suoi sentimenti. Il ragazzo ha svelato di essere invaghito sempre di più del compagno d’avventura, anche se si sta sforzando moltissimo per evitare che lui se ne accorda, ma forse è troppo tardi.